Небезпеку таїть у собі не тільки ультрафіолетове випромінювання, але і спека, яка супроводжує сонячну погоду. Вчені довели, що від жари щороку помирає більше людей, ніж він торнадо чи ураганів.

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Спека може бути вкрай небезпечною

Високі температури не тільки неприємні, але і вкрай шкідливі. І кожного року ризики збільшуються – наразі кількість смертей від спеки зросла на 74% порівняно з 1980 роком.

Що є найбільш проблематичним щодо спеки, так це те, що це підступна проблема клімату, оскільки вона вбиває багато людей, але вона не вражає, як ураган чи щось подібне. Це відбувається постійно, тому це підступно,

– поділився епідеміолог Тарік Бенмархнія.

Першою загрозою, з якою ви можете зіштовхнутися, якщо перебуватимете на сонці надто довго, є зневоднення. Це не здається надто серйозною проблемою, адже у будь-яку мить ви можете просто випити води, проте іноді організм не встигає вчасно зрозуміти, що йому потрібно більше рідини. Особливо часто з відсутністю відчуття спраги стикаються літні люди.

Експерти радять у спекотну погоду пити воду ще до виходу, адже інакше ви не зможете надолужити те, що потрібно вашому організму. Також під час занять спортом радять випивати по чашці води кожні 15 – 20 хвилин, аби знизити ризики зневоднення.



Спекотна погода може спричинити зневоднення / Фото Pexels​

Та спека і прямі промені можуть призвести й до страшніших наслідків, зокрема, до сонячного і теплового ударів. У випадку теплового удару ваш організм втрачає здатність регулювати температуру і охолоджуватися. Тоді основний спосіб терморегуляції, потовиділення, стає неефективним, і в людини дуже швидко підіймається температура, що може призвести навіть до смерті.

Лікарі пояснюють, що зменшити ризики теплового удару можна, одягнувши вільний та легкий одяг. Окрім того, радять використовувати протисонцевий крем та пити багато води.

Ще одна загроза, яка може підстерігати вас у спекотні дні – теплове виснаження. Саме воно є основною причиною смерті спортсменів старшої школи у США, проте також воно може бути небезпечним і під час звичайної праці у саду чи дворі.

Якщо у вас посеред спекотного дня почалося сильне потовиділення, пришвидшилося серцебиття та з'явилося відчуття слабкості чи втоми, будьте обачні, адже це симптоми теплового виснаження. Після появи ознак виснаження медики радять відпочити у тіні та випити прохолодної води. Проте якщо самопочуття не покращиться, варто звернутися до лікарні.

Ми зазвичай використовуємо крижані ванни в нашому відділенні невідкладної допомоги. Ми робимо занурення в холодну воду,

– розповів лікар Скотт Дрезден.

Особливо медики наголосили на тому, що від спеки варто тримати якомога далі літніх людей та маленьких дітей, адже вони переносять її найгірше.