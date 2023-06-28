Опасность таит в себе не только ультрафиолетовое излучение, но и жара, сопровождающая солнечную погоду. Ученые доказали, что от жары ежегодно умирает больше людей, чем торнадо или ураганов.

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Жара может быть крайне опасна

Высокие температуры не только неприятны, но и крайне вредны. И каждый год риски увеличиваются – количество смертей от жары выросло на 74% по сравнению с 1980 годом.

Что наиболее проблематично в жару, так это то, что это коварная проблема климата, поскольку она убивает много людей, но она не поражает, как ураган или что-то подобное. Это происходит постоянно, поэтому это коварно,

– поделился эпидемиолог Тарик Бенмархния.

Первая угроза, с которой вы можете столкнуться, если будете на солнце слишком долго, является обезвоживание. Это не кажется слишком серьезной проблемой, ведь в любой момент вы можете просто выпить воды, однако иногда организм не успевает вовремя понять, что ему нужно больше жидкости. Особенно часто с отсутствием чувства жажды сталкиваются пожилые люди.

Эксперты советуют в жаркую погоду пить воду еще до выхода, иначе вы не сможете наверстать то, что нужно вашему организму. Также во время занятий спортом советуют выпивать по чашке воды каждые 15 – 20 минут, чтобы снизить риск обезвоживания.



Жаркая погода может привести к обезвоживанию / Фото Pexels​

Но жара и прямые лучи могут привести и к более страшным последствиям, в частности, к солнечного и теплового ударов. В случае теплового удара ваш организм теряет способность регулировать температуру и охлаждаться. Тогда основной способ терморегуляции, потоотделения становится неэффективным, и у человека очень быстро поднимается температура, что может привести даже к смерти.

Врачи объясняют, что уменьшить риски теплового удара можно, надев свободную и легкую одежду. Кроме того, советуют использовать противосолнцевой крем и пить много воды.

Еще одна угроза, которая может подстерегать вас в жаркие дни – тепловое истощение. Именно она является основной причиной смерти спортсменов старшей школы в США, однако она может быть опасна и при обычной работе в саду или дворе.

Если у вас в жаркий день началось сильное потоотделение, ускорилось сердцебиение и появилось чувство слабости или усталости, будьте осторожны, ведь это симптомы теплового истощения. После появления признаков истощения медики рекомендуют отдохнуть в тени и выпить прохладной воды. Однако если самочувствие не улучшится, следует обратиться в больницу.

Мы обычно используем ледяные ванночки в нашем отделении неотложной помощи. Мы делаем погружение в холодную воду,

– рассказал врач Скотт Дрезден.

Особенно медики отметили, что от жары следует держать как можно дальше пожилых людей и маленьких детей, ведь они переносят ее хуже всего.