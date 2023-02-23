Вчені з Американської академії неврології дослідили вплив проносних засобів на організм та знайшли зв'язок з нативним наслідком, який впливає на діяльність мозку. Більше про висновки розповідаємо далі.

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Як проносні препарати впливають на мозок

Закрепи часто турбують людей середнього та старшого віку, адже з часом темпи обміну речовин і травлення знижуються. Саме тому багато хто звик звертатись по допомогу до проносних засобів.

Висновки нового дослідження з'явились у журналі Neurology. Вияснилось, що осмотичні проносні засоби, які здатні притягувати воду до товстої кишки, щоб пом'якшити кал, збільшують ризики зниження когнітивних функцій. У вивченні цього феномену взяло участь майже пів мільйона дорослих британців.



Проносні засоби можуть бути небезпечними / Фото Pexels

Наше дослідження виявило, що регулярне використання безрецептурних проносних було пов'язане з вищим ризиком розвитку деменції, особливо у людей, які використовували кілька типів проносних або осмотичні проносні,

– пояснює автор дослідження Фен Ша.

502 тисячі учасників, середній вік яких складав 57 років, а медичні показники не демонстрували жодних ознак деменції, передали свої дані до біобанку Великобританії. 18 235 осіб, а це 3,6%, повідомили про регулярне вживання безрецептурних проносних засобів. Спостерігали за пацієнтами протягом 10 років. За цей період у 218 тих, хто регулярно приймав проносні засоби, розвинулася деменція, а це 1,3% від загальної кількості пацієнтів, які вживали препарати. Цікаво, що лише 0,4% з тих, хто не приймав проносні засоби регулярно, зустрілись із деменцією.

Вчені під час дослідження враховували вік, стать, освіту, супутні захворювання, вживання ліків і сімейну історію деменції. Результати вразили: люди, які регулярно вживали проносні засоби, мали на 51% більший ризик розвитку деменції.

Регулярне використання проносного може змінити мікробіом кишківника, можливо, впливаючи на передачу нервових сигналів від кишківника до мозку або збільшуючи виробництво кишкових токсинів, які можуть вплинути на мозок,

– пояснює дослідник.

Вчені також зауважили, що люди, які споживали лише один вид препаратів, мали ризики значно нижчі: 28%. Ті ж, хто експериментував з 2 та більше засобами, мали неймовірний показник у 90%.