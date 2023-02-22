Єдиний фактор, який людина не може контролювати – це вік. Старіння спричиняє в організмі гормональні зміни, тож ви мусите більш посилено контролювати свій раціон та всіляко підтримувати обмінні процеси, аби зміни не позначились на вашій фігурі і самопочутті.

Цікаво Не повторюйте цього: що станеться, якщо відтискати пакетик чаю після заварювання

Які продукти не можна вживати після 40

Фруктові соки

Цей продукт чимало людей помилково відносять у список корисних ранкових напоїв. Схоже, рекламна кампанія виробників соків все ж спрацювала, тож ви відчуєте швидше радість від покупки магазинного вітамінного напою. Закликаємо вас не поспішати із висновками, але користі у такому продукті ну дуже мало, та й протистояти шкідливим складникам вона не здатна.

Експерти попереджають, що магазинні соки буквально переповнені цукром та штучними підсолоджувачами. Щоб знайти корисні домішки, доведеться добре постаратись.



Відмовтесь від магазинних соків / Фото Pexels

Може здатися, що ви робите правильно, вибираючи фруктовий сік замість газованої води, рівень цукру у фруктовому соку може бути набагато вищим, ніж вміст цукру в газованій воді. Візьмемо, наприклад, оброблений апельсиновий сік, який містить приблизно 31 грам цукру на порцію. Водночас середня банка Coca-Cola містить близько 22 грамів,

– попереджає дієтологиня Таня Лонг.

Нагадаємо, що цукор не лише перешкоджатиме схуднення. Надлишок цього компоненту викликає в організмі запалення та може стати причиною ожиріння, діабету, високого кров'яного тиску і навіть серцевого нападу.

Під фатальним впливом опиниться і метаболізм, адже такий напій практично немає поживної цінності, зате добряче насичує тіло цукром. Це викликає стрибки інсуліну та рівня глюкози в крові, що й призводить до сповільнення обміну речовин і збільшення ваги.

Кавові напої з вмістом цукру

Завадити здоровій та стрункій старості може і улюблена чашка кави вранці. Сам по собі тонізувальний напій не несе користі, а от додатки у вигляді цукру, солодких сиропів чи молока безпеки вам не гарантують. Дієтологиня попереджає і про небезпеку кавових альтернатив, які можна знайти на полицях в супермаркеті.

Попередньо приготовлені та оброблені кавові напої – це зручна альтернатива стоянню в черзі за традиційною кавою. На жаль, як і багато інших спеціальних кавових напоїв, вони містять порожні калорії, жир і доданий цукор,

– підсумовує експертка.