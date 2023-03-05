Відмовитись від цих продуктів вам точно не буде складно, а от результат однозначно вразить – вже влітку ви зможете це оцінити. Починайте прямо зараз!

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Відмовтесь від цих продуктів

Картопля фрі

Не обов'язково тішити себе цією закускою щодня, щоб набрати кілька зайвих кіло. Якщо ви зрідка полюбляєте ласувати картоплею фрі – ви у групі ризику не лише серцевих захворювань, а й ожиріння.

Небезпека цього продукту пояснюється надмірною кількістю солі, жиру та калорій, а ще відсутність будь-яких поживних речовин. До того ж продукт потребує зовсім небагато енергії для перероблення, тож всі зайві калорії осідають на талії та стегнах.

Не варто повністю відмовлятись від крохмалистого овочу. Достатньо дещо вдосконалити спосіб приготування: домашня печена чи варена картопля стане гарним поповнення весняного раціону.



Відмовтесь від цього фаст-фуду / Фото Pexels

Солодкі напої

Про їхню тотальну шкоду ви напевне чули неодноразово. Остерігатись варто газованих напоїв, магазинних соків, чаю чи холодної кави. Вони стали уособленням цукру та відсутності користі.

Шкоду, яку отримує організм, часом важко оцінити: ви травмуєте серцево-судинну систему, погіршуєте метаболізм, порушуєте баланс гормонів, особливо інсуліну, вживаючи навіть найменші дози цих цукрових бомб.

Коли ваші гормони та природна енергія повсюди залежать від того, скільки цукру ви з'їли за день, малоймовірно, що ваш метаболізм буде регулярним. Забезпечуйте свій організм лише природними цукрами, які є у фруктах. Таким чином ваш метаболізм може залишатися здоровим. Це може запобігти будь-якому уповільненню, що призводить до збільшення ваги,

– пояснює дієтологиня Крістін ВанДорен.

Особливо небезпечно вживати такі напої жінкам після 40, адже цукор погано реагує з колагеном, що спричиняє втрату еластичності шкіри та призводить до зморшків.

Заморожена піца

Так, це швидко, але чи готові ви платити за неї своїм здоров'ям та фігурою. Напівфабрикати "славляться" величезною кількістю добавок, які продовжують термін зберігання продуктів. І навіть якщо така ідея вечері здається для вас аж надто спокусливою, спробуйте замінити тісто на домашнє.

У гіршому випадку доведеться годувати тіло швидкими вуглеводами, насиченими жирними інгредієнтами, обробленим тістом, соусами, пепероні та сиром. Це гарний мікс для зайвої ваги та проблем зі здоров'ям.