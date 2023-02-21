Від надмірної кількості калорій та поганого сну до хвороби Альцгеймера – вчені попередили, що нове відкриття доводить фатальний вплив навіть мінімальних доз алкоголю на організм.

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Як алкоголь впливає на здоров'я мозку

Дослідники Медичної школи Університету Вейк-Форест вирішили знайти ще одну вагому причину назавжди забути про алкоголь. Вияснилось, що популярні шкідливі напої впливають на мозок. Вони прискорюють процес атрофії та провокують відмирання клітин, що негативно впливає на метаболізм головного органу.

Прослідкувати ланцюг негативних реакцій вчені змогли за допомогою гризунів, які протягом 10 тижнів на вибір споживали алкоголь або воду. Спершу у мишей зафіксували зростання рівня тривожності, згодом постраждала і пам'ять.



Навіть незначні дози алкоголю впливають на здоров'я / Фото Pexels

Експерти кажуть, що навіть помірне вживання алкоголю може спричинити непоправні наслідки для роботи мозку. Крім того, напої викликають підвищення рівня цукру в крові й маркерів резистентності до інсуліну. А це вже відкриває прямий шлях до розвитку діабету та серцево-судинних захворювань.

Шкідливою для здоров'я буде і різка відмова від алкоголю для тих, хто частенько "тішить" себе ним. Зокрема, в організмі з'являються амілоїдні бляшки з токсичних білків. Цікаво, що такі ж накопичуються і при хворобі Альцгеймера.

Це захворювання поширене серед людей старшого віку, але молодь, яка вживає алкоголь, теж опинилась у групі ризику і навіть має більші "шанси", повідомляють дослідники. Нагадаємо, що хвороба Альцгеймера – це найбільш розповсюджена форма деменції, яка охоплює 60 – 80% всіх хворих.