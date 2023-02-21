Експертка з харчування Наталія Мазурик детально розповіла про головний міф, яким уже роками батьки могли залякувати дітлахів.

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Чи може жувальна гумка склеїти шлунок

Вона складається з неїстівної еластичної основи та різноманітних смакових та ароматичних добавок. Вже саме визначення складу натякає, що ковтати її – не найкраща ідея. Проте наслідки не будуть критичними.

Якщо ви випадково проковтнули жуйку, то переживати не потрібно – вона точно не склеїть шлунок. Наукових підтверджень цьому міфу немає, стверджує експертка.

Вона просто пройде такий самий шлях, як і їжа. Справді, вона розщеплюється не так легко, але вона і не прилипає до інших органів, – наголосила Наталія Мазурик.



Чи небезпечна жувальна гумка / Фото Pexels

Тепер ми знаємо, що така одноразова акція не становить небезпеки. Проте якщо робити це постійно, то може статись закорковування, з яким будуть вже більші неприємності.

Ще одне питання, яке турбує багатьох – чи шкідливо жувати продукт щодня. Так, це небезпечно, якщо у ньому містяться цукор, аспартам та інші шкідливі компоненти. Ідеальний час її прийому – одразу після їжі.