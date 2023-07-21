Можливо, вам доводилося чути, що баклажани мають величезну кількість корисних властивостей, і це дуже популярний овоч, який використовують у приготуванні безлічі страв. Втім, вони все ще можуть бути небезпечними для деяких людей.

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Як баклажани можуть нашкодити

Якщо ви їстимете занадто багато баклажанів, ви можете знівелювати усі їхні корисні властивостей. І хоч овоч містить багато клітковини та допомагає відчувати ситість і знизити рівень холестерину, він також може спичинити неприємні наслідки для травного тракту.

Зокрема, через велику кількість баклажанів у вас може статися здуття живота та гази. У будь-якій формі ці овочі можуть викликати роздратування шлунка та погіршити синдроми подразненого кишківника.

Варто уникати цього овочу й людям, які мають алергію на сімейство пасльонових. Якщо після вживання баклажанів у вас починаються висипи, блювота, діарея, почервоніння обличчя, спробуйте відмовитися від цього продукту.



Баклажани можуть спричинити алергію / Фото Pexels​

Окрім того, у баклажанах є чимало алкалоїдів, які можуть бути токсичними, якщо вживати їх регулярно у великах дозах. Алкалоїди можуть перешкодити нормальній роботі організму та призвести до порушення м'язової координації.

Щоб організм працював без збоїв, потрібно не лише слідкувати за харчуванням, а підходити комплексно до здоров’я. Важливо вчасно робити детоксикацію організму. Поєднання препаратів Лімфоміозот і Галіум-Хеель чинять імуномодулюючу, протизапальну, дренажну та дезінтоксикаційну дії. Тож ви почуватиметесь комфортно і будете сяяти здоров’ям.

Обмежити споживання баклажанів рекомендують також людям, які страждають від сечокам'яної хвороби, адже в овочі є чимало оксалатів, які можуть призвести до інфекцій сечовивідних шляхів.

Не варто їсти багато баклажанів і вагітним жінкам – нітрат у них може призвести до високого кров'яного тиску. Варто споживати їх у дуже обмежених кількостях і людям, які вживають різні ліки, адже їхня взаємодія може бути вкрай непередбачуваною. Перед тим, як додати баклажани до свого щоденного раціону, проконсультуйтеся з лікарем.