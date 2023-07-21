Возможно, вам приходилось слышать, что баклажаны обладают огромным количеством полезных свойств, и это очень популярный овощ, который используют в приготовлении множества блюд. Впрочем, они все еще могут быть опасны для некоторых людей.

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Как баклажаны могут навредить

Если вы едите слишком много баклажанов, вы можете снивелировать все их полезные свойства. И хотя овощ содержит много клетчатки и помогает ощущать сытость и снизить уровень холестерина, он также может повлечь за собой неприятные последствия для пищеварительного тракта.

В частности, из-за большого количества баклажанов у вас могут произойти вздутие живота и газы. В любой форме эти овощи могут вызвать раздражение желудка и усугубить синдромы раздраженного кишечника.

Следует избегать этого овоща и людям, имеющим аллергию на семейство пасленовых. Если после употребления баклажанов у вас начинается сыпь, рвота, диарея, покраснение лица, попробуйте отказаться от этого продукта.



Баклажаны могут вызвать аллергию / Фото Pexels​

Кроме того, в баклажанах есть немало алкалоидов, которые могут быть токсичными, если употреблять их регулярно в больших дозах. Алкалоиды могут помешать нормальной работе организма и привести к нарушению мышечной координации.

Чтобы организм работал без сбоев, нужно не только следить за питанием, но и подходить комплексно к здоровью. Важно вовремя производить детоксикацию организма. Сочетание препаратов Лимфомиозот и Галлиум-Хеель оказывают иммуномодулирующее, противовоспалительное, дренажное и дезинтоксикационное действия. Так что вы будете чувствовать себя комфортно и будете сиять здоровьем.

Ограничить потребление баклажанов рекомендуют также людям, страдающим мочекаменной болезнью, ведь в овоще есть немало оксалатов, которые могут привести к инфекциям мочевыводящих путей.

Не стоит есть много баклажанов и беременным женщинам – нитраты в них могут привести к высокому кровяному давлению. Следует потреблять их в очень ограниченных количествах и людям, которые употребляют разные лекарства, ведь их взаимодействие может быть крайне непредсказуемым. Перед тем, как добавить баклажаны в свой ежедневный рацион, проконсультируйтесь с врачом.