Якщо ви дбаєте про своє серце, витривалість і фігуру, будьте обережні з продуктами, у складі яких є багато цукру, натрію та інших інгредієнтів обробки. Цікаво, що мова йде не про солодощі.

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Консерви

Ці продукти звісно завжди зручно тримати під рукою, адже термін придатності у них тривалий і приготування не займає багато часу. Проте вони можуть серйозно вплинути на ваше здоров'я.

Багато консервованих продуктів містять бісфенол-А (BPA), хімічну речовину, яка, як відомо, викликає гормональні збої та пов'язана з різними проблемами зі здоров'ям, зокрема серцевими,

– пояснює сертифікована дієтологиня Крутіка Нанаваті.

Продукт в процесі приготування втрачає багато корисних властивостей, оскільки консервування зазвичай відбувається за високих температур, до яких не стійкі водорозчинні вітаміни. А додає шкоди виробництво у вигляді добавок, зокрема високий вміст натрію, цукру та консервантів, які додають для покращення смакових властивостей. Вони несуть найбільшу загрозу для здоров'я серцево-судинної системи.

"Підвищення рівня цукру може призвести до накопичення натрію, що призводить до накопичення кальцію, що призводить до звуження судин і гіпотензії, – застерігає Крутіка Нанаваті.

Звісно, на полицях супермаркету ви можете знайти відносно безпечні альтернативи: звертайте увагу на вміст цукру та стежте за порціями натрію.

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Готова їжа



Не купуйте готову їжу / Фото Pexels

Ще один зручний спосіб зекономити час на приготуванні обіду чи вечері – готові продукти. На жаль, висновки дієтологів та експертів є надто невтішними для любителів таких альтернатив. Шкоди продуктам додають інгредієнти, які використовують для обробки та продовження терміну зберігання. А додавання консервантів є найпростішим способом збільшити термін придатності.

Готові суміші можуть бути особливо шкідливими для здоров'я серця через велику кількість натрію та насичених жирів. Ці два компоненти пов'язані з підвищеним ризиком розвитку серцевих захворювань, а також високим ризиком інсульту, – зазначає дієтологиня.

Про бодай якусь поживну цінність у цьому контексті говорити складно. Тож це просто дармові калорії, які знайдуть собі місце на ваших боках чи інших частинах тіла.