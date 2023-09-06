В цілому яблука є надзвичайно здоровим і корисним перекусом, проте якщо ви їстимете їх надто багато чи маєте певні протипоказання, вони можуть завдати вам деякої шкоди.

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Проблеми з випорожненням

Більшість клітковини, яка міститься у яблуках – розчинна, адже ці фрукти надзвичайно багаті на речовину пектин, хоч у шкірці яблук і є певна кількість нерозчинної клітковини. Згідно з експертами з WebMD, високий рівень клітковини у продуктах може призвести до проблем із шлунково-кишковим трактом.

Якщо ви їстимете надто багато яблук, це може спричинити рідкий стілець та навіть діарею, тож якщо ви надто сприйнятливі до проблем зі шлунком, спробуйте обмежити яблука у своєму раціоні. Втім, зазвичай цей ефект виникає тільки у тому випадку, якщо ви не звикли до дієти з великою кількістю клітковини.

Біль у животі

Деякі люди можуть помітити легкий біль у животі після вживання яблук. Це, скоріш за все, ще один симптом, що виникає через високий вміст клітковини у яблуках. Перетравлення клітковини може викликати накопичення газів у шлунково-кишковій системі, тож ви можете відчути спазми чи метеоризм.

Вплив пестицидів

Окрім випадків, якщо ви купуєте яблука з ферм, ви можете поглинути незначну кількість пестицидів разом з ними. Втім, чищення яблук від шкірки може усунути ці речовини, проте також це позбавить вас великої кількості вітамінів та зменшить харчову цінність фруктів.



Яблука можуть містити пестициди / Фото Pexels

Також будьте обережні, якщо ви вживаєте яблука, які знайшли на вулиці: ви не можете дізнатися, які пестициди на них використовувалися. Окрім того, опалі плоди можуть бути заражені кишковою паличкою та призвести до харчового отруєння.

Алергічна реакція

Алергія на яблука – це не надто поширене явище, проте вона все одно може проявитися навіть у дорослих людей. Тож якщо після вживання яблук ви відчуваєте печіння навколо рота й губ, набряк язика, свербіж та сльозоточивість й свербіж. Про ці побічні ефекти вживання фруктів розповідають у клініці Майо.

Згідно з даними Манчестерського центру наук про здоров'я, алергія на груші означає, що, скоріш за все, ви також маєте алергію й на яблука. Іншими супутніми алергіями можуть бути пилок берези, сира картопля. лісові горіхи та персики.