Вы могли и не подозревать, но всякий раз, когда вы едите обычную, казалось бы, еду, вы вместе с ней потребляете еще и большую долю микропластика. Он попадает едва ли не во все упакованные продукты.

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Чем вреден микропластик

Микропластик, попадающий в вашу пищу, состоит из фрагментов стабилизаторов, пластификаторов, смазочных масел, наполнителей и других химических веществ. Их производители используют для того, чтобы придать пластмассам желаемые свойства – прозрачность, гибкость и долговечность.

Впрочем, многие из этих соединений очень токсичны и вредны для организма человека. В частности, по меньшей мере 15 из них разрушительны для эндокринной системы. Эти вещества влияют на такие гормоны как эстроген, тестостерон и инсулин, не только имитируют, но и нарушают их функции. Это приводит к увеличению риска хронических болезней.

Ученые доказали, что токсичные элементы микропластика, которые вы употребляете в пищу, влияют как на бесплодие у мужчин и женщин, так и на развитие синдрома поликистозных яичников.

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Кроме того, исследования показывают, что длительное влияние микропластика может повысить риск развития диабета 2-го типа и болезней сердца. Ученые утверждают, что вред от пластика может быть таким же, как и от сбалансированной диеты.



Микропластик повышает риски возникновения диабета / Фото Pexels​

Важно помнить и о том, что токсичные вещества оказывают влияние на здоровье кишечника и иммунной системы. Именно кишечник играет важную роль в иммунитете человека, и постоянное влияние микропластика может вызвать дисбактериоз.

Вы могли и не подозревать, однако каждый человек за год съедает примерно 50 тысяч частиц микропластика. Эта цифра увеличивается до 90 000 частиц для часто употребляющих воду в пластиковых бутылках.