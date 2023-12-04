У класичному рецепті оселедця під шубою міститься досить багато засоленої риби, буряка та майонезу. Та якщо вам не до вподоби якісь з цих інгредієнтів, ви можете змінити рецепт.

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Індичка під шубою

Оселедець – це один з найбільш ціікавих інгредієнтів салату, який не до вподоби багатьом людям. Тож ви можете замінити його на м'ясо індички. Воно в міру жирне та досить м'яке, тож добре пасуватиме до інших інгредієнтів страви.

Відварену індичку варто нарізати маленькими шматочками та покласти на самий низ блюда замість оселедця. Це буде не тільки смачна, але й корисна альтернатива: дієтологиня Керрі Терренс переконаний, що індичка може бути надзвичайно поживною.

Це м'ясо є джерело білка, вітамінів групи В та мінералів. Ви могли про це не знати, проте в індичці навіть більше білка, ніж у курятині. Тож якщо ви хочете зменшити споживання жирів, тоді ця птиця стане хорошим вибором.

У м'ясі є досить багато протеїнів та усі дев'ять незамінних амінокислот, що потрібні для росту та відновлення організму.

Закуска з оселедцем, каперсами та майонезом

Закуска – це чудова альтернатива повноцінному оселедцю під шубою, якщо ви не маєте досить багато часу для приготування їжі. Ця страва може стати як швидким перекусом, так і повноцінним прийомом їжі чи доповненням до святкового столу. Для того, щоб зробити страву більш корисною, приготуйте майонез самостійно вдома.

Каперси у страві можуть додати не тільки цікавого смаку, але й користі. Жінок вживання каперсів може захистити від розвитку онкологічних захворювань. У цьому продукті міститься кверцетин – флаванол, що може помітно покращити стан шкіри та зняти чимало запальних процесів.

Веганський оселедець під шубою

Якщо вам хочеться спробувати оселедець під шубою, та ви не вживаєте продуктів тваринного походження, це не біда. Ви можете прибрати яйце з рецепту, а оселедець замінити на листи норі. Окрім того, спробуйте зробити майонез пісним.

Листя норі також можуть бути для вас дуже корисними. У морепродуктах, таких як листя норі, міститься досить багато вітамінів та мінералів.