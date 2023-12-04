В классическом рецепте сельди под шубой содержится достаточно много засоленной рыбы, свеклы и майонеза. Но если вам не нравится какие-либо из этих ингредиентов, вы можете изменить рецепт.

Интересно Медь – микроэлемент красоты: седение свидетельствует о его недостатке

Индейка под шубой

Сельдь – это один из самых интересных ингредиентов салата, который не нравится многим людям. Вы можете заменить его на мясо индейки. Оно в меру жирное и достаточно мягкое, поэтому хорошо подходит к другим ингредиентам блюда.

Отварную индейку следует нарезать маленькими кусочками и положить на самый низ блюда вместо сельди. Это будет не только вкусная, но и полезная альтернатива: диетолог Кэрри Терренс убежден, что индейка может быть очень питательной.

Это мясо является источником белка, витаминов группы В и минералов. Вы могли об этом не знать, но в индейке даже больше белка, чем в курятине. Так что если вы хотите уменьшить потребление жиров, тогда эта птица станет хорошим выбором.

В мясе достаточно много протеинов и все девять незаменимых аминокислот, которые нужны для роста и восстановления организма.

Закуска с селедкой, каперсами и майонезом

Закуска – это отличная альтернатива полноценной сельди под шубой, если у вас нет достаточно времени для приготовления пищи. Это блюдо может стать как быстрым перекусом, так и полноценным приемом пищи или дополнением к праздничному столу. Для того чтобы сделать блюдо более полезным, приготовьте майонез самостоятельно дома.

Каперсы в блюде могут добавить не только интересный вкус, но и пользы. Женщины употребления каперсов могут защитить от развития онкологических заболеваний. В этом продукте содержится кверцетин – флаванол, который может значительно улучшить состояние кожи и снять немало воспалительных процессов.

Веганская сельдь под шубой

Если вам хочется попробовать селедку под шубой, и вы не употребляете продукты животного происхождения, это не беда. Вы можете убрать яйцо по рецепту, а сельдь заменить листьями норы. Кроме того, попробуйте сделать майонез постным.

Листья норы также могут быть для вас очень полезны. В морепродуктах, таких как листья нори, содержится достаточно много витаминов и минералов.