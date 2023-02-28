Чай слугує не лише для того, щоб зігріти вас взимку чи збадьорити під час дня. Його можна використовувати і для покращення травлення та роботи кишківника, якщо знати певні секрети.

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Який чай покращує травлення

Лікарі кажуть, що існує простий, безпечний та швидкий метод покращити травлення – це чай з кульбаби. Цей не надто популярний, але точно корисний напій здивує своїми заспокійливими властивостями.

Пояснює комплекс позитивного впливу унікальний склад, де кожен компонент надважливий для здоров'я. Першими організм зустріне сполуки, які продукують жовч. Вони стануть помічниками для травлення.

Сполуки (сесквітерпенові лактони), що містяться в чаї з кульбаби, змушують кишківник виробляти травні соки швидше й ефективніше. Ці соки, включаючи жовч, розщеплюють жир в організмі і, зрештою, діють як помірне проносне,

– повідомляє дієтологиня Ліза Річардс.



Чай кульбаби покращує травлення / Фото Pexels

Для тих, хто страждає через запори, це буде гарна нагода відмовитись від штучних препаратів на користь природних компонентів з помірною дією. Покращує роботу кишківника і клітковина інуліну. Вона слугує джерелом живлення для корисних бактерій нашого мікробіому.

Кишкові бактерії будуть раді і фенольним кислотам, які є у складі чаю з кульбаби. Це відомі протизапальні сполуки. Варто зазначити, що запалений кишківник негативно впливає на весь процес травлення та сповільнює обмін речовин, що підвищує ваші ризики мати надмірну вагу.

Якщо ж чай з кульбаби вам не смакує, можете сміливо використати рослину за іншим призначенням. Наприклад, зелень кульбаби можна зустріти у багатьох салатах чи інших стравах.

Як приготувати чай з кульбаби

Чай з кульбаби можна пити до 3 разів на день. Для цього напою вам знадобиться від 1 до 2,5 чайних ложок сушеного листя кульбаби або від 0,5 до 2 чайних ложок кореня кульбаби. Заливаємо рослину окропом, настоюємо 10 – 15 хвилин та проціджуємо. Готово!