Голова може боліти дуже по-різному: можливо, ви відчуваєте пульс у скронях, а можливо, розколюючий біль у лобі. Та чи замислювалися ви про те, що означає місце головного болю? Про це розповів доктор медичних наук Луїс Манріке-Трухільо.

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Навколо всієї голови

Якщо ви колись відчували себе так, наче біль стискає усю вашу голову, це типовий опис головного болю від напруги. Зазвичай цей біль виникає через стрес та поганий сон і характеризується стисненням навколо всієї голови.

Якщо ви страждаєте від цього болю, ви також можете відчувати напругу в шиї, плечах та щелепі. Для того, щоб позбутися болю, вас варто подумати над тим, щоб збалансувати графік сну та навчитися справлятися зі стресом чи зменшити його.

За очима

Нестерпний головний біль, що починається за одним з очей, може означати, що ви маєте вегетативну цефалгію трійчастого нерва – це один з розладів головного болю, який визначається однобічним нездужанням. Одним з найпоширеніших видів болю є кластерний.

Такий біль може тривати тижнями чи навіть місяцями, тож вам точно варто звернутися до лікаря, якщо він вас турбує. Окрім того, цей біль може поширитися на інші ділянки вашого обличчя, голови та шиї.



Біль за очима може бути дуже неприємним / Фото Pexels

Потилиця та шия

Якщо ваш головний біль нависає навколо потилиці, скоріш за все, вам довелося зіштовхнутися з цервікогенним головним болем. Він також відомий як вторинний головний біль, який радше не виникає в голові, а поширюється від шиї. Біль може початися також біля основи черепа та відчуватися тільки в одній частині голови.

Також ознаками цього типу болю є те, що ви відчуваєте сильніший біль тоді, коли рухаєте головою чи шиєю.