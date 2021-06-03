Вживання холодної їжі, особливо м'яса, яке охололо, може призвести до розладів травлення. Це пов'язано з тим, що людський шлунок навчений засвоювати гарячу їжу.

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Холодне м'ясо виявляється занадто важким завдання для нашого організму. Шлунок не може переробити остиглу їжу й кидає всі сили на її "розігрів". До таких висновків вчені прийшли ще на початку 19 століття.

Можна починати обід з заморожених сирих устриць, їсти гарячий суп, а потім перемикатися на морозиво і запивати усе це гарячою кавою. Але температура шлунку при цьому не зміниться навіть на 0,5 градуса,

– стверджував у 1905 році нью-йоркський професор Вільям Гілман Томпсон.

Висновки вченого були не випадковими. Томпсон самостійно провів ряд експериментів з пацієнтами, під час яких вимірював температуру шлунку одразу ж після потрапляння у нього гарячої та холодної їжі.

Сучасні фахівці підтримують висновки Томпсона. Доцент медицини Марк Маттар заявив, що тепла їжа – запорука нормальної роботи травної системи. Він нагадав, що наші бабусі завжди радили вживати теплий суп або чай у разі виникнення спазмів чи болю в животі. І ця порада була дуже доречною: теплі страви й справді допомагають м'язам розслабитися, що призводить до заспокоєння шлунка. Крім цього підігріта тепла рідина позитивно впливає на слизову органу.

Маттар переконаний, що холодна їжа провокує дискомфорт, а спектр побічних реакцій може варіюватися від закрепу до сильної діареї.

Лікарі нагадують, що найкраще їсти м'ясо, температура якого досягає хоча б 37 градусів. В такому разі ваша травна система не буде витрачати сили й час на розігрів їжі та одразу розпочне її перетравлення. У результаті усі корисні речовини потраплять у кров, білки правильно обробляться, а ваш кишківнику не доведеться перетравлювати цілі шматки їжі.