Залежно від боку – правого чи лівого – змінюються і причини. Розповідаємо усе, що варто знати про цей неприємний стан.

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Чому коле у боці

Одразу наголошуємо, що причин може бути безліч. Водночас лікувати їх самостійно категорично не варто. Зверніться до відповідного фахівця, який допоможе встановити справжню причину та правильне лікування.

Правий бік

Біль з цієї сторони можна пов'язати із проблеми з жовчним міхуром, зокрема жовчокам'яною хворобою, холециститами й дискінезією жовчовивідних шляхів.

Інший варіант – печінка. Не варто виключати гепатит, цироз або ж жирову дистрофію. Апендицит – теж поширений наслідок болю праворуч.



Зверніть увагу на біль збоку / Фото Pexels

Лівий бік

За таких умов можна, перш за все, говорити про проблеми з серцем, як-от стенокардію чи інфаркт міокарда. Ще одна з можливих причин – синдром подразненого кишечника або дивертикуліт.

Правий і лівий боки

Буває, що біль відчутна по обидва боки. Тоді можна виокремити одразу кілька проблем: