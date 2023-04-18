Залежно від боку – правого чи лівого – змінюються і причини. Розповідаємо усе, що варто знати про цей неприємний стан.
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Чому коле у боці
Одразу наголошуємо, що причин може бути безліч. Водночас лікувати їх самостійно категорично не варто. Зверніться до відповідного фахівця, який допоможе встановити справжню причину та правильне лікування.
Правий бік
Біль з цієї сторони можна пов'язати із проблеми з жовчним міхуром, зокрема жовчокам'яною хворобою, холециститами й дискінезією жовчовивідних шляхів.
Інший варіант – печінка. Не варто виключати гепатит, цироз або ж жирову дистрофію. Апендицит – теж поширений наслідок болю праворуч.
Зверніть увагу на біль збоку / Фото Pexels
Лівий бік
За таких умов можна, перш за все, говорити про проблеми з серцем, як-от стенокардію чи інфаркт міокарда. Ще одна з можливих причин – синдром подразненого кишечника або дивертикуліт.
Правий і лівий боки
Буває, що біль відчутна по обидва боки. Тоді можна виокремити одразу кілька проблем:
- нирки – інфекція сечових шляхів або камені;
- спина – сколіоз чи грижа міжхребцевого диска, проблеми з хребтом;
- кишківник – запальні захворювання кишок (хвороба Крона або виразковий коліт).