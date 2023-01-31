Проте дослідники знайшли вагому причину все ж залишити улюблений ранковий напій у раціоні. Чим він може вам допомогти, розповідаємо далі.

Цікаво Клітини та енергія: все, що треба знати про їхній взаємозв'язок

Чим корисна кава з молоком

Кава для багатьох стала рятівним напоєм вранці чи посеред дня, коли сон бере гору над важливими робочими завданнями. Аромат, смак та доза кофеїну змушують картати себе за зайві калорії багатьох. Проте відтепер можете смакувати напій без докорів сумління. У будь-якому випадку ви будете у виграші.

Ефект від цього напою вже давніше ретельно дослідили та задокументували вчені. Вони запевняють, що ви отримаєте чудовий бонус: від зниження ризику деменції до збільшення тривалості життя, якщо будете вживати саме чорну каву без додатків.

Виступили з новітніми гіпотезами дослідники, робота яких з'явилась у Journal of Agricultural and Food Chemistry. Вони стали на захист молока та знайшли низку причин додавати його у напій. Білок у складі молочного продукту при взаємодії з кавовими антиоксидантами створює потужний коктейль, який вдвічі посилює деякі позитивні ефекти кави, відомі давніше, зокрема, боротьба із запаленням.



Кава з молоком корисна для здоров'я / Фото Pexels

Запалення в організмі виникає, коли всередину потрапляють бактерії, віруси та інші сторонні речовини. Тоді імунна система активується і реагує лейкоцитами й хімічними речовинами, які слугують захистом. Така ж реакція вмикається, коли ви перевантажуєте сухожилля та м'язи. У такій ситуації добряче покращить ваше становище кава, яка багато природними рослинними сполуками. Вона ефективно зменшує окислювальний стрес, який виникає внаслідок запалення.

Без енергії організм не зможе впоратися з багатьма проблемами. Як підтримувати енергетичний обмін правильно – розповідаємо тут.

Дослідницька група з Копенгагенського університету вивчала вплив кави з молоком саме на наявність протизапальних властивостей. Вияснилось, що клітини отримали різні дози поліфенолів, які прореагували з амінокислотою, що є будівельним блоком білків. Оброблені цими елементами імунні клітини були вдвічі ефективнішими.

Наш результат демонструє, що реакція між поліфенолами та білками також відбувається в деяких кавових напоях з молоком, які ми вивчали. Насправді ж вона відбувається настільки швидко, що її було важко помітити в будь-якому з продуктів, які ми вивчали досі,

– підсумовує професорка Маріанна Ніссен Лунд.