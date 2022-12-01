Поява набряків на ногах може сигналізувати про жирову хворобу печінки, від якої вчені досі не вигадали ліків. Більше про ознаки та причини появи читайте у нашому матеріалі.

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Чому можуть виникати набряки

Накопичення жиру на печінці, або неалкогольна жирова хвороба печінки, на початкових стадіях може бути зовсім непомітною та не завдавати проблем здоров'ю. Проте, якщо недугу не виявити та не почати лікувати, вона може призвести до ураження печінки й цирозу. Національна служба охорони здоров'я попереджає, що ліків проти хвороби печінки не існує – і це найгірші новини.

Важливо бути уважним до свого організму та звертати увагу на появу будь-яких нових симптомів, зокрема набряків. Вони можуть виникати на ногах, щиколотках і животі. Серед інших симптомів неалкогольної жирової хвороби печінки також називають:

тупий або ниючий біль у верхній правій частині живота;

відчуття сильної втоми;

безпричинна втрата ваги;

постійна слабкість.



Звертайте увагу на набряки / Фото Pexels

Національна служба охорони здоров'я закликає негайно звертатись до лікаря, якщо у вас є бодай один із цих симптомів. Підступність недуги у тому, що на ранніх стадіях симптоматики майже немає, або ж вона зовсім незначна: може турбувати втома та біль у правій частині живота. Проте можна легко діагностувати жирову хворобу печінки ще на перших етапах розвитку, адже внутрішні зміни будуть добре помітні лікарю.

Це може статися, якщо ваша печінка виглядає незвично на ультразвуковому дослідженні або якщо у вас є ненормальний аналіз печінкових ферментів, – зазначають фахівці служби охорони здоров'я.

Для профілактики та швидкої діагностики ви можете пройти ці дослідження:

зробити аналіз крові;

зробити ультразвукову діагностику органа;

дослідити тканини печінки.

Чудовою профілактикою та частковим лікування хвороби печінки можна вважати фізичні вправи. Вони допоможуть вам скинути зайву вагу та зменшити пошкодження печінки.