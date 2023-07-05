Можливо ви про це не знали, але в літаку ви відчуєте дію алкоголю сильніше та швидше, ніж на землі. Спеціаліст з реабілітаційної клініки Мартін Престон розповів про 5 ризиків, які пов’язані із вживанням алкоголю у літаку.

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Відчуєте дію алкоголю швидше

Якщо ви коли-небудь пили алкогольний напій на борту літака, то, ймовірно, помічали, що починаєте відчувати його дію сильніше і швидше, ніж якби ви пили на землі,

– зазначив лікар.

Причина цього не в тому, що в напоях у літаку міститься більше алкоголю, а в тому, що алкоголь швидше всмоктується в кров через тиск у салоні та нижчий рівень кисню в крові.

Зневоднення

Крім того, що дія алкоголю відчувається швидше, вживання алкоголю на борту літака також може бути небезпечним, тому що воно може призвести до більш швидкого зневоднення, оскільки в літаку повітря може бути дуже сухим.

За словами лікаря, через зневоднення та сечогінний ефект від алкоголю, в деяких випадках це може призвести до запаморочення, непритомності або млявості.



Алкоголь у літаку погіршить ваше здоров'я / Фото з Newshub

Порушення свідомості

Вживання алкоголю в літаках може призвести до порушення свідомості або туману в голові.

"Нижчий рівень повітря в літаках може змусити нас почуватися сонними і млявими, оскільки мозок може бути чутливим до нестачі кисню", – заявив лікар.

Алкоголь може призвести до відчуття втоми та порушення когнітивних здібностей.

Порушення сну

Якщо у вас політ на далеку відстань і ви хочете відпочити в літаку, то краще взагалі утриматися від алкоголю.

Навіть, якщо ви захочете розслабитися, то алкоголь зможе вас трохи переключити, але тип сну, який ви отримаєте, не буде відновлювальним, оскільки алкоголь заважає в отриманні швидкого та глибокого сну.