Стоматологи переконані, що неправильне чищення зубів – дуже розповсюджена проблема, і часто вона призводить до неприємних наслідків на кшталт запалення ясен чи карієсу. Та проблемою може бути не тільки неправильна техніка чищення, але і невдало підібрана щітка чи зубна паста.

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Ознаки того, що ви неправильно чистите зуби

Першим знаком того, що ви неправильно чистите зуби, є наліт. Якщо він залишається і після процедури, це значить, що вам потрібно дізнатися про нові техніки чищення. Особливо важливо звертати увагу на наліт між зубами та на лінії ясен, адже він може призвести до запалення ротової порожнини.

Також проблемою є неприємний запах з рота. Якщо він не зникає, попри регулярне чищення зубів, ймовірно, у вас в роті залишилися бактерії та частинки їжі. Окрім того, на погане чищення вказують і проблеми з яснами – спробувати чистити зуби інакше варто, якщо ясна постійно болять, кровоточать, червоніють та набрякають.

Якщо ваші зуби пожовтіли чи якось інакше змінили колір, це також може бути причиною неналежної гігієни. Також погане чищення призводить до надмірної чутливості зубів, і вони болять під час вживання холодної, гарячої чи солодкої їжі.



Через неправильне чищення зубів може початися запалення ясен / Фото Pexels

Як правильно чистити зуби

На ефективність чищення зубів надзвичайно сильно впливає вибір зубної щітки. Експерти радять обирати м'яку щітку з маленькою головкою, щоб вона могла легко досягати усіх ділянок рота. Та найкращим вибором все одно стане електрична зубна щітка, адже навіть якщо ви чистите зуби дуже ретельно, ви не зможете перевершити потужність цієї щітки.

Важливо чистити зуби двічі на день щонайменше дві хвилини, один зуб за раз, розташовуючи щітку під кутом 45 градусів до ясен і систематично обробляючи зуби по одному, щоб жодна ділянка не була пропущена,

– розповів стоматолог Файзан Захір.

Також зверніть увагу на ту зубну пасту, що ви використовуєте. Лікарі рекомендують пасту з фтором, бо він допомагає зміцнити зубну емаль та зробити її більш стійкою до карієсу.