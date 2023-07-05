Возможно, вы об этом не знали, но в самолете вы почувствуете действие алкоголя сильнее и быстрее, чем на земле. Специалист по реабилитационной клинике Мартин Престон рассказал о 5 рисках, связанных с употреблением алкоголя в самолете.

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Ощутите действие алкоголя быстрее

Если вы когда-нибудь пили алкогольный напиток на борту самолета, то, вероятно, замечали, что начинаете ощущать его действие сильнее и быстрее, чем если бы вы пили на земле,

– отметил врач.

Причина не в том, что в напитках в самолете содержится больше алкоголя, а в том, что алкоголь быстрее всасывается в кровь из-за давления в салоне и более низкого уровня кислорода в крови.

Обезвоживание

Кроме того, что действие алкоголя ощущается быстрее, употребление алкоголя на борту самолета также может быть опасным, так как оно может привести к более быстрому обезвоживанию, поскольку в самолете воздух может быть очень сухим.

По словам врача, из-за обезвоживания и мочегонного эффекта от алкоголя, в некоторых случаях это может привести к головокружению, обмороку или вялости.



Алкоголь в самолете ухудшит ваше здоровье / Фото с Newshub

Нарушение сознания

Употребление алкоголя в самолетах может привести к нарешению сознания или тумана в голове.

"Низший уровень воздуха в самолетах может заставить нас чувствовать себя сонными и безжизненными, поскольку мозг может быть чувствителен к недостатку кислорода", – заявил врач.

Алкоголь может привести к ощущению усталости и нарушению когнитивных способностей.

Нарушение сна

Если у вас полет на далекое расстояние и вы хотите отдохнуть в самолете, то лучше вообще удержаться от алкоголя.

Даже если вы захотите расслабиться, то алкоголь сможет вас немного переключить, но тип сна, который вы получите, не будет восстановительным, поскольку алкоголь мешает в получении быстрого и глубокого сна.