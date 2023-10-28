За даними Центрів з контролю та профілактики захворювань, отримання достатньої кількості якісного сну – мінімум сім годин на добу – має важливе значення для підтримки здоров'я тіла та розуму.

Читайте також Ось як фільми жахів впливають на ментальне здоров'я

У Клівлендській клініці зазначають, що позбавлення сну є поширеною проблемою, від якої страждають мільйони людей. Пам’ятайте, що нічний відпочинок – це найкраща річ, яку ви можете зробити для свого здоров’я.

Що станеться, якщо мало спати

Проблеми з серцем

"Нестача сну призводить до збільшення активності симпатичної нервової системи, що призводить до збільшення частоти серцевих скорочень, звуження судин і підвищення рівня артеріального тиску", – пояснює доктор медичних наук Тарін Фернандес.

Вона додала, що нестача повноцінного сну пов'язана з вищим ризиком розвитку гіпертонії, а також серцево-судинних захворювань, таких як інсульт, ішемічна хвороба серця та інфаркт міокарда.

Гормональні порушення

7-9 годин на добу життєво необхідні для регулювання гормонального балансу в організмі.

"Нестача сну може перешкодити нормальному виробленню таких гормонів, як кортизол, інсулін і гормон росту", – наголошує лікарка Фернандес.

Поганий сон порушує регуляцію гормонів, які пов’язані з голодом. Це сприєю ожирінню, які є сильним фактором ризику серцево-судинних захворювань.

Проблеми з психічним здоров’ям

Недостатня кількість сну пов’язана з вищою частотою виникнення тривоги, депресії та інших розладів настрою. Сон менше шести годин на добу може спричинити перепади настрою, дратівливість та зниження мотивації.



Поганий сон може призвести до проблем з психічним здоров'ям / Фото Pexels

Імунна система ослабне

"Під час сну організм виробляє цитокіни - тип білка, який допомагає боротися з інфекціями, запаленнями і стресом", – каже лікарка Фернандес.

Вона зазначає, що нестача сну може знизити вироблення цитокінів, що може послабити імунну систему і підвищити вразливість до хвороб.

Негативний вплив на очі

Оптометрист Бесті Джейкоб каже, що недостатній сон може негативно вплинути на здоров'я очей.

"Сон менше шести годин може призвести до сухості очей, темних кіл під очима та нечіткості зору. Це тому, що коли ми не отримуємо достатньої кількості відпочинку, наше тіло не виробляє сльози так ефективно. Це призводить до посилення тертя в очах, що викликає почервоніння і роздратування", – додав лікар.