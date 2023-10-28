Вчені вже протягом деякого часу вивчають вплив контрольованого страху на психічну стійкість, і нещодавно дійшли до висновку, що він може покращити ваше ментальне здоров'я. Про результати експерименту розповів професор Матіас Клазен.

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Як страх впливає на психіку

Що ж, чудові новини для шанувальників Гелловіну – можна спокійно дивитися фільми жахів, і це не тільки не погіршить ваше здоров'я, але й навпаки, підвищить психічну стійкість. Данські дослідники з лабораторії рекреаційного страху вже протягом тривалого часу досліджували, чому люди отримують задоволення від перегляду фільмів жахів, і вони дійшли до дуже цікавих висновків.

Виявляється, контрольована доза страху діє майже як вакцина, і це допомагає виробити толерантність до нього у майбутньому.

Стратегії регулювання страху, які ви використовуєте під час перегляду страшного фільму або перебуваєте в будинку з привидами, точно такі ж, як і в реальній життєвій ситуації,

– поділився професор Матіас Клазен.



Страх може бути корисним / Фото Pexels

І так ви можете покращити та натренувати свою внутрішню сенсорну систему та навички регуляції емоцій. Окрім того, ви краще розумітимете реакції свого організму, а це також буває корисним.

Наприклад, у ході дослідження, в якому взяли участь понад 300 учасників, виявилося, що люди, які дивилися фільми жахів, були психічно стійкішими під час першого карантину через Covid-19. Також регулярний перегляд фільмів, що показують соціальні потрясіння, зробив деяких учасників більш готовими до пандемії.