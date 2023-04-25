Однією з таких звичок є колупання у носі. Низка людей навіть не помічає цього, а іншим це здається надзвичайно огидним.
До слова Ця венерична хвороба може передаватись не лише через секс: медик б'є на сполох
Колупання у носі та хвороба Альцгеймера: який зв'язок
Під час дослідження 2022 року науковці з Університету Гріффіта в Австралії таки знайшли незначні "точки дотику" між звичкою та захворюванням.
Річ у тім, що деякі бактерії мають шанси проникнути у мозок через найменші пошкодження внутрішніх стінок носоглотки. Для цього взяли Chlamydia pneumoniae, яку часто знаходять у мозку людей з деменцією, та провели аналіз на мишах.
Будьте обережні / Фото Pexels
Виявилось, що бактерії часто рухаються вгору по нюховому нерву. А якщо назальний епітелій ще й був не повністю здоровий, то загострювались інфекції нервів.
Як наслідок, у мозку гризунів відшукали більше, ніж очікувалось, бета-амілоїдного білка, який часто зустрічається у серйозних дозах у людей з хворобою Альцгеймера.
Ми першими показали, що Chlamydia pneumoniae може потрапити прямо з носа в мозок, де вона може викликати патології, схожі на хворобу Альцгеймера. Ми бачили, як це сталося на моделі миші, і це може бути важливим для людей,
– заявив нейробіолог Джеймс Сент-Джон.
Зацікавила вчених ще й швидкість поширення бактерії. У центральну нервову систему мишей вона проникла за період від 24 до 72 годин.