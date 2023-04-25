Хоча не всі інфекції передаються винятково статевим шляхом. Виявляється, що гонорею можна підхопити не лише під час сексу.

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Чи може гонорея передаватись нестатевим шляхом

Національна служба охорони (NHS) здоров'я каже, що гонорея легко передається через незахищений вагінальний, оральний або анальний секс, через спільне використання вібраторів чи інших секс-іграшок, які не були вимиті або покриті новим презервативом.

Проте професор Ерік Чоу з Мельбурнського центру сексуального здоров'я, який роками цікавиться ІПСШ, проаналізував одразу 6 досліджень на цю тематику і визначив, що поцілунки можуть підвищити ризик інфікування гонореєю.



Через поцілунки можна підхопити гонорею, але шанси невеликі / Фото Pexels

Ми виявили, що орофарингеальна гонорея пов'язана з контактом з ротом партнера під час поцілунку. Має бути достатньо часу для обміну слиною між людьми. Як під час французького поцілунку,

– наголошує Ерік Чоу.

У липні минулого року були опубліковані результати масштабного дослідження, де виявили зв'язок між поцілунками та гонореєю. Саме тому професор закликає, що відповідні документи NHS потрібно оновити, щоб знизити ризики передачі гонореї.

Нові дослідження поширення ІПСШ важливі для нашого розуміння того, як вони передаються. Можуть бути випадки, коли гонорея передається з рота в рот через поцілунки. Але це, ймовірно, дуже рідкісне явище. Дослідження підкреслює важливість регулярного тестування, особливо після сексу без презерватива з новим або випадковим партнером,

– резюмує неназваний представник Британської асоціації сексуального здоров'я та ВІЛ.