Дієтологиня у своєму інстаграм-блозі розповіла, що часто чує від людей, які вважають, що ведуть здоровий спосіб життя, займаються фітнесом, плавають, ходять в тренажерний зал, що вони не можуть схуднути.

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За її словами, вони вживають низькокалорійну їжу, змінюють гамбургери на салат, солодощі на фруктовий коктейль, навіть спеціально шукають суперпродукти, їдять менше і обмежують себе в їжі, але все одно не можуть досягнути поставленої мети.

Причини сталої ваги

До причини сталої ваги належать гормональні проблеми, невідповідні тренування, неправильний режим харчування, і недостатній обсяг їжі. Також до невдалих спроб нормалізувати вагу входить регулярне споживання продуктів, які зазвичай вважаються здоровими, але, насправді, можуть підносити неприємні сюрпризи.

До таких "здорових" продуктів можна віднести протеїнові та енергетичні батончики, готові сніданки, модні ізотонічні освіжаючі напої, енерготоніки та багато інших.

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Продукти, що призначені для схуднення

У продажі ви можете знайти нежирні молочні продукти, солодощі без цукру, пластівці, мюслі, гранолу, м’ясо з низьким вмістом жиру, дієтичні напої та інші продукти з маркуванням "light".

"Якщо така їжа частий гість в раціоні, потрібно задатися питанням: а скільки корисних нутрієнтів вони містить? Яким способом виготовлені? Чи будуть вони забезпечувати організм мінералами та вітамінами? Приберіть їх зі свого організму на місяць, замініть натуральною їжею та подивіться на результат", – зазначила Світлана Фус.



Не зловживайте солодащами без цукру / Фото з Viva

Фрукти

Всі знають, що фрукти – це корисні продукти, тому включають їх у своє харчування. Втім надмірне споживання фруктів може стати причиною збільшення ваги та відсутності результату при спробі знизити надлишкову вагу. Якщо фруктами, а особливо сухофруктами часто перекушувати, пити соки замість води, можна отримати надмірну кількість глюкози і фруктози.

Фруктоза у великих кількостях перетворюється в жири і поповнює запаси підшкірного жиру. Фрукти потрібно їсти, в них дійсно багато корисних речовин, але використовувати їх варто у помірних кількостях. Вибирайте ті фрукти, в яких є менший вміст цукру. Вдень їх бажано їсти не більше ніж 250-300 грамів,

– інформує дієтологиня.

Йогурт

Про знежирені йогурти та йогурти з добавками знають всі. Купуючи йогурти, ми переконані в тому, що це здорові і цінні ласощі. Однак перші не дають ситості та можуть містити в якості загусника крохмаль. Другі мають більший вміст цукру, а додавання круп’яних, фруктових та шоколадних наповнювачів дасть ще більше калорій.

Від натуральних йогуртів без наповнювачів можна поправитися. Кисломолочні продукти повинні бути частиною всіх продуктів тваринного походження. Це їжа з високим інсуліновим індексом, тому 200 мл йогурту в день досить при наявності м’яса, риби і яєць в денному раціоні.