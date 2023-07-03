Диетологиня в своем инстаграмм-блоге рассказала, что часто слышит от людей, которые считают, что ведут здоровый образ жизни, занимаются фитнесом, плавают, ходят в тренажерный зал, что они не могут похудеть.

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По ее словам, они употребляют низкокалорийную пищу, сменяют гамбургеры на салат, сладости на фруктовый коктейль, даже специально ищут суперпродукты, едят меньше и ограничивают себя в пище, но все равно не могут достичь поставленных целей.

Причины постоянного веса

К причине постоянного веса относятся гормональные проблемы, несоответствующие тренировки, неправильный режим питания и недостаточный объем пищи. Также в неудавшиеся попытки нормализовать вес входит регулярное потребление продуктов, которые обычно считаются здоровыми, но, на самом деле, могут преподносить неприятные сюрпризы.

К таким "здоровым" продуктам можно отнести протеиновые и энергетические батончики, готовые завтраки, модные изотонические освежающие напитки, энерготоники и многие другие.

3 причины, почему вы не можете похудеть

Продукты, предназначенные для похудения

В продаже можно найти нежирные молочные продукты, сладости без сахара, хлопья, мюсли, гранола, мясо с низким содержанием жира, диетические напитки и другие продукты с маркировкой "light".

"Если такая еда частый гость в рационе, нужно задаться вопросом: а сколько полезных нутриентов они содержат? Каким способом изготовлены? Будут ли они снабжать организм минералами и витаминами? Уберите их из своего организма на месяц, замените натуральной пищей и посмотрите на результат", – отметила Светлана Фус.



Не злоупотребляйте сладостями без сахара / Фото с Viva

Фрукты

Все знают, что фрукты – это полезные продукты, потому включают их в свое питание. Впрочем, чрезмерное потребление фруктов может стать причиной увеличения веса и отсутствия результата при попытке снизить избыточный вес. Если фруктами, особенно сухофруктами часто перекусывать, пить соки вместо воды, можно получить чрезмерное количество глюкозы и фруктозы.

Фруктоза в больших количествах превращается в жиры и восполняет запасы подкожного жира. Фрукты нужно есть, в них действительно много полезных веществ, но использовать их следует в умеренных количествах. Выбирайте те фрукты, в которых меньше сахара. Днем их желательно есть не более 250-300 граммов,

– информирует диетология.

Йогурт

Об обезжиренных йогуртах и йогуртах с добавками знают все. Покупая йогурты, мы убеждены в том, что это здоровое и ценное лакомство. Однако первые не дают сытости и могут содержать в качестве загустителя крахмал. Вторые имеют большее содержание сахара, а добавление крупяных, фруктовых и шоколадных наполнителей даст еще больше калорий.

От натуральных йогуртов без наполнителей можно поправиться. Кисломолочные продукты должны являться частью всех продуктов животного происхождения. Это еда с высоким инсулиновым индексом, поэтому 200 мл йогурта в день достаточно при наличии мяса, рыбы и яиц в дневном рационе.