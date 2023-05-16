Друга категорія людей може зіштовхнутись із несподіваними наслідками для здоров'я. Розповідаємо, чому треба бути обережними та не розмовляти надто довго.

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Як довгі телефонні розмови впливають на організм

Китайський національний центр клінічних досліджень захворювань нирок провів цікавий експеримент, у якому відшукав зв'язок між використанням телефонів та гіпертонією. Для цього взяли дані з британського біобанку, де була інформація про понад 200 тисяч людей, віком від 37 до 73 років.

Спеціально розроблена програма збирала дані про частоту використання телефонів, зокрема підраховувала кількість розмов протягом тижня. Також врахували низку факторів, як-от вік, стать, індекс маси тіла, освіту, наявність різних хвороб тощо. Середній вік учасників становив 53,7 року.

Спостереження тривало 12 років і за цей час гіпертонію діагностували 14 тисячам учасників. Виявилось, що люди, які розмовляли телефоном понад 30 хвилин на тиждень, мали на 12% вищий ризик розвитку гіпертонії, ніж ті, чия тривалість розмов була меншою.



Розмовляйте телефоном недовго / Фото Pexels

Люди, що спілкувались 1 – 3 години на тиждень, мали на 13% вищий ризик появи проблем з кров'яним тиском, 4 – 6 годин – на 16%, 6+ годин – 25%. Ще більший шанс захворіти на гіпертонію мали люди, у сім'ї яких вже було таке захворювання.

Варто зауважити, що гіпертонія є головним фактором ризику серцевого нападу та інсульту, що вважається провідною причиною передчасної смертності у світі.