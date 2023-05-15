Відтак поки ви бездумно вживаєте улюблені солодощі на сніданок, перекус та після вечері до чаю, вони впливають на ваш статевий потяг. У матеріалі 24 каналу розповідаємо, як саме.

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Як солодке впливає на лібідо

Багато хто думає, що від вживання солодкого настрій покращується, а, отже, і для інтимного задоволення буде більше простору, але це не так. Після вживання вами цукру лібідо рухається у негативному напрямку та знижується. Результат не надто привабливий, чи не так?

Зі зростанням рівня цукру в організмі автоматично підвищується інсулін. Збільшення цих показників призводить до зменшення концентрації тестостерону у тілі, що й стає причиною тотальної ліні та знесилення. Цікавий факт, що солодощі конвертуються в процесі у зайві калорії, тобто кілограми. Зі зростанням зайвої ваги та жиру, зростає і кількість жіночих гормонів, що також матиме для чоловіків негативні наслідки.

Для того, щоб уникнути небажаних результатів та покращити сексуальне життя, варто подбати про здоровий раціон, фізичні навантаження та додати правильні продукти, зокрема ті, що сприяють сексуальному потягу:

Мигдаль: містить унікальні жирні кислоти, які сприяють продукції статевих гормонів.

Спаржа: у складі є вітамін Е, що впливає на формування статевих гормонів та підвищення потягу.

Авокадо: у пригоді стане фолієва кислота. Вона покращить метаболізм, тож тіло отримає більше енергії та покращення лібідо.

Банани: тут ви знайдете бромелаїн – речовина, яка особливо корисна для чоловіків.

Морква: багата вітаміном А, що впливає на продукцію статевих гормонів.

Чорний шоколад: містить мікроелементи, які посилюють сексуальний потяг та покращують настрій.

Яйця: це джерело холестерину, який потрібен чоловікам для вироблення гормонів та підвищення лібідо.

Часник: має у складі елементи, які впливають на процеси в тілі, що відповідають за збудження.