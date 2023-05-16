Так і цей експеримент. Зараз мало хто задумується про космічний туризм, а тут науковці вже спроектували наслідки статевого контакту під час нього. Розповідаємо про це.

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Чи безпечно кохатись під час подорожей у космос

Сплеск космічного туризму очікується протягом 2023 – 2033 років. Безперечно, будуть люди, які захочуть зайнятись сексом під час подорожей на орбіту. Наслідком може стати ризик небажаної вагітності, що негативно впливатиме на здоров'я жінки. Йдеться, зокрема, про вплив на ранні етапи вагітності.

Поведінка космічних туристів, імовірно, відрізнятиметься від поведінки професійних астронавтів. Нереалістично буде припускати, що всі космічні туристи утримуватимуться від сексу під час космічного польоту, упродовж якого наявні вплив мікрогравітації й іонізуючого випромінювання,

– наголошує професор Девід Каллен.



Космічний туризм містить чимало загадок / Фото Pexels

Ще одне питання, яке хвилює дослідників – реклама космічного туризму через тему сексу. Цьому також може сприяти тематична порнографія та окремі номери у кораблях, що летітимуть на орбіту.

Вчені насторожені, адже зміна підготовлених професійних астронавтів на простих туристів вплине на соціальну взаємодію й норми поведінки. Тобто звичайні люди абсолютно по-іншому будуть поводитись. Саме через це наукова спільнота так серйозно ставиться до потенційних небезпек, зокрема й сексу у космосі.