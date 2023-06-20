Чи не кожен чув про те, що хрустіти пальцями шкідливо, мовляв, це може призвести до артриту, слабкості кісток або навіть тремтіння рук.

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Чому пальці хрустять і чи шкідливо це

Перше і головне питання: чому виникає хрускіт. Насправді це природний звук, а сигналізує він про лускання бульбашок повітря між суглобами. Спровокувати цей процес може звичайний рух пальцями, під час якого в рідині між суглобами змінюється тиск.

Суглоб – це рухоме з'єднання кісток, які мають суглобові поверхні, окістя, хрящ та оболонку, що продукує синовіальну рідину. Цікаво, що джерелом поживних речовин для хряща слугує активна діяльність: чим активніше ми рухаємося, тим більше поживних речовин надходить до суглоба.

Чи безпечно хрускати пальцями



Чи безпечно хрустіти пальцями / Фото Pexels

Улюблене для багатьох хрускання – це цілком безпечний процес. Зазвичай почути звук можна під час руху після тривалого сидіння в одному положенні. В такому випадку хрустіти можуть пальці, спина, шия та інші суглоби. Спровокувати звуки можна і зумисне: під час зарядки чи протягувань.

Якщо під час хрускоту ви не маєте больових відчуттів – це ознака здорових суглобів, тож і наслідків від такої "розваги" не буде. Сам же феномен жодним чином не пов'язаний з артритом чи нестачею вітамінів.

Причин для розвитку артриту є чимало, і одна з них – вікова. Тож чи не у кожного є ризик після 25 років, коли хрящ стає тоншим і не таким пухким, як під час народження, стикнутись з недугою. Але хрустіння суглобами ніяк не впливає на темпи розвитку артриту.