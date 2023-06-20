Едва ли не каждый слышал о том, что хрустеть пальцами вредно, мол, это может привести к артриту, слабости костей или даже дрожанию рук.

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Почему пальцы хрустят и вредно ли это

Первый и главный вопрос: почему возникает хруст. На самом деле это естественный звук, а сигнализирует он о лускании пузырьков воздуха между суставами. Спровоцировать этот процесс может нормальное движение пальцами, в ходе которого в жидкости между суставами изменяется давление.

Сустав – это подвижное соединение костей, имеющих суставные поверхности, надкостницу, хрящ и оболочку, продуцирующую синовиальную жидкость. Интересно, что источником питательных веществ для хряща служит активная деятельность: чем активнее мы двигаемся, тем больше питательных веществ поступает в сустав.

Безопасно ли хрустеть пальцами



Безопасно ли хрустеть пальцами / Фото Pexels

Любимый для многих хруст – это вполне безопасный процесс. Обычно услышать звук можно при движении после длительного сиденья в одном положении. В таком случае хрустеть могут пальцы, спина, шея и другие суставы. Спровоцировать звуки можно и умышленно: во время зарядки или протяжки.

Если во время хруста у вас нет болевых ощущений – это признак здоровых суставов, поэтому и последствий от такого "развлечения" не будет. Сам же феномен никак не связан с артритом или недостатком витаминов.

Причин для развития артрита немало, и одна из них – возрастная. Поэтому у каждого есть риск после 25 лет, когда хрящ становится тоньше и не таким рыхлым, как во время рождения, столкнуться с недугом. Но хруст суставами никак не влияет на темпы развития артрита.