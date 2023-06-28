У вживанні води вкрай важливо дотримуватися "золотої середини". Якщо пити її замало, ваш серцевий м'яз може швидко зноситися, а це призведе до численних проблем з серцево-судинною системою. Проте якщо ви вживатимете воду надто швидко і надто багато, зростає ризик отримати водну інтоксикацію.

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Пити занадто багато води небезпечно

Водна інтоксикація, яка виникає, коли людина п'є дуже багато води за короткий проміжок часу, є дуже серйозним захворюванням, що потребує негайного лікування. Вона може викликати галюцинації та сплутаність свідомості через те, що рівень натрію в крові швидко падає.

Лікар Льюіс Нельсон стверджує, що дорослим людям необхідно випивати від 2,7 до 3,7 літра води на день – проте у цю кількість враховується і та рідина, яку ви отримуєте з їжі та інших напоїв – соків, кави чи алкоголю.

Медик також зауважив, що інтоксикація може трапитися через надмірне вживання не лише води, а й будь-якої іншої рідини – зокрема, найчастіше фіксують пивну інтоксикацію.

Конкретної кількості води, вживання якої було б небезпечним, не існує, адже вона варіюється в залежності від статі, віку та фізичного здоров'я людини.

Найчастіше на це захворювання страждають спортсмени, що біжать марафон, військовослужбовці та люди, які мають низку психічних розладів, зокрема, шизофренію. Та водна інтоксикація може бути небезпечною також для немовлят.



Вживання води може бути шкідливим для немовлят / Фото Pexels​

Лікар розповів, що дітям до пів року не можна пити воду, адже в них зовсім малі й нерозвинені нирки. Від вживання цієї рідини у малюків можуть початися судоми та блювота, а також вони відчуватимуть слабкість і дратівливість.

З такими ж симптомами стикаються і дорослі люди, що хворіють на водну інтоксикацію.

Пацієнтам із водним отруєнням потрібна невідкладна медична допомога, і їх слід доставити до лікарні для її надання. Зазвичай нам потрібно зупинити їхні судоми, влити концентрований розчин, що містить натрій, і підтримувати дихання,

– розповів лікар.

Медик також зауважив, що якщо не розпочати лікування негайно, то водна інтоксикація може призвести до порушення роботи мозку чи коми. А в деяких випадках надмірне вживання води може спричинити навіть смерть.