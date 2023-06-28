В употреблении воды крайне важно придерживаться "золотой середины". Если пить ее мало, ваша сердечная мышца может быстро износиться, а это приведет к многочисленным проблемам с сердечно-сосудистой системой. Однако если вы будете употреблять воду слишком быстро и слишком много, возрастает риск получить водную интоксикацию.

К слову Кому нельзя пить кофе: вы будете удивлены

Пить слишком много воды опасно

Водная интоксикация, которая возникает, когда человек пьет очень много воды за короткий промежуток времени, является очень серьезным заболеванием, требующим немедленного лечения. Она может вызвать галлюцинацию и спутанность сознания из-за того, что уровень натрия в крови быстро падает.

Врач Льюис Нельсон утверждает, что взрослым людям необходимо выпивать от 2,7 до 3,7 литра воды в день – однако в это количество учитывается и жидкость, которую вы получаете из еды и других напитков – соков, кофе или алкоголя.

Медик также отметил, что интоксикация может случиться из-за чрезмерного употребления не только воды, но и любой другой жидкости – в частности, чаще всего фиксируют пивную интоксикацию.

Конкретного количества воды, употребление которой было бы опасно, не существует, ведь она варьируется в зависимости от пола, возраста и физического здоровья человека.

Чаще всего от этого заболевания страдают спортсмены, бегущие марафон, военнослужащие и люди, имеющие ряд психических расстройств, в частности, шизофрению. Но водная интоксикация может быть опасна также для младенцев.



Употребление воды может быть вредным для новорожденных / Фото Pexels​

Врач рассказал, что детям до полугода нельзя пить воду, ведь у них совсем маленькие и неразвитые почки. От употребления этой жидкости у малышей могут начаться судороги и рвота, а также они могут чувствовать слабость и раздражительность.

С такими же симптомами сталкиваются и взрослые люди, страдающие водной интоксикацией.

Пациентам с водным отравлением необходима неотложная медицинская помощь, и их следует доставить в больницу для ее оказания. Обычно нам нужно остановить их судороги, влить концентрированный раствор, содержащий натрий, и поддерживать дыхание,

– рассказал врач.

Медик также отметил, что если не начать лечение немедленно, водная интоксикация может привести к нарушению работы мозга или комы. А в некоторых случаях чрезмерное употребление воды может повлечь за собой даже смерть.