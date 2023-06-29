Вероятно, вы думаете, что занятия спортом – это слишком сложно и занимает много времени. В таком случае утренние прогулки могут стать для вас прекрасной альтернативой, ведь они могут помочь сбросить вес и поддерживать мышцы в тонусе.

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Почему стоит начать ходить по утрам

Ученые доказали, что ходьба на улице отлично помогает взбодриться. Исследования показали, что 20-минутная прогулка на свежем воздухе дает гораздо больше сил и энергии, чем такая же прогулка в помещении. Также 18 опрошенных женщин рассказали, что 10 минут ходьбы помогли им избавиться от симптомов недосыпа.

Утренние прогулки помогут вам не только проснуться, но и начать новый день хорошем настроении. Ученые утверждают, что если гулять по полчаса пять раз в неделю, можно облегчить симптомы депрессии, снизить уровень усталости, повысить самооценку и снизить тревожность.

Вам следует попробовать ходьбу и если вы пытаетесь сбросить вес. Во время 30-минутной прогулки вы можете сжечь до 150 калорий и вместе со здоровой диетой и занятиями спортом это поможет легко и быстро похудеть. Исследователи отмечают, что для потери веса вам следует гулять натощак, ведь это способствует метаболизму и пищеварению.

Ходьба помогает и в укреплении ваших мышц. Для того чтобы получить максимальную пользу, нужно ходить в среднем или быстром темпе. Также вы можете попробовать изменить свой привычный маршрут и больше ходить по лестнице, холмам и склонам.



Утренняя ходьба помогает сбросить вес / Фото Pexels

Ученые также убеждены, что утренние прогулки улучшают ясность ума и помогают мыслить творчески. Так что если вы долго обдумываете какую-нибудь идею или проблему и все никак не можете найти решение – попробуйте прогуляться, и тогда новые мысли сами придут вам в голову. Недавние исследования также выявили, что пожилые люди, часто гуляющие, имеют лучшие когнитивные функции, чем их сверстники, ведущие преимущественно сидячий образ жизни.

Попытаться гулять следует и людям, имеющим проблемы со сном. Оказалось, что утренняя прогулка поможет вам лучше уснуть вечером. Также эксперименты показали, что люди, занимающиеся тренировками утром, спят лучше тех, кто ходит в спортзал вечером.