Проте ви можете поправлятись не лише через те, що не маєте достатньо ресурсу для підтримки здорового способу життя. Зміна ваги пов'язана як з фізичними, так і з психологічними аспектами. Цікаво "Нормальне" запалення – це добрий знак: як наш організм знищує ворогів Як стрес впливає на вагу Вчені продовжують шукати зв'язок між стресом та зростанням ваги. Цього разу їм таки вдалось здивувати відкриттям. Дослідники пояснюють, що стрес живе не лише в нашій голові. Він вміло "подорожує" всіма системами та органами в тілі, завдаючи їм шкоди. При чому наслідок незмінний: незалежно від того, чи є стресор реальною або уявною загрозою, тіло відчуває однакову фізичну реакцію. А все було б неможливе, якби не кортизол, який має репутацію "гормону накопичення жиру". Насправді ж головна його функція – забезпечити організму виживання. У стані стресу організм продукує велику кількість кортизолу та адреналіну. Ці гормони готують тіло до трьох головних реакцій: бий, біжи, завмри. Відтак, серцебиття збільшується і ви почуваєтесь більш пильними. Вчені попереджають про фатальні наслідки стресу / Фото Pexels

Такі імпульси чи то викиди гормонів можуть принести користь тілу, зокрема вранці під час прокидання. Відмінність полягає у тому, що як тільки ви встанете з ліжка, показники нормалізуються. При тривалому чи хронічному стресі надлишок гормонів бадьорості може нашкодити.

Разом з адреналіном та бадьорістю у тривожних ситуаціях тіло починає накопичувати енергію, виділяючи глюкозу в кров. Коли адреналін вичерпує останні сили, у дію вступає кортизол, який забезпечує вас додатковою енергією. На цьому етапі ви отримуєте перший негативний наслідок – відчуття голоду. Автоматично сповільнюється і метаболізм для того, щоб втримати якомога більше енергії всередині.

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Дослідження з журналу Biological Psychiatry показало, що темпи спалювання калорій були нижчими у тих жінок, які за день до цього перенесли стрес. Ще одне продемонструвало вплив кортизолу на м'язову систему: вона зменшувалась під дією гормону. Вчені пояснили це тим, що м'язи спалюють паливо швидше, ніж жир, що дозволяє отримати більше калорій. Тому ваше тіло у стані стресу вибирає те, що потребує менше ресурсу та дає більше енергії. Така тенденція ускладнює контроль над вагою.