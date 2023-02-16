Частенько у момент, коли ви вже майже поринули у очікуваний сон, стан розслаблення легко порушує різке здригання. Багатьом у цей момент сниться падіння, пояснюємо чому.

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Чому ви здригаєтесь перед сном

Цей феномен у науці зветься гіпнагогічним ривком, і існує він не лише для того, аби порушити ваш сон. Раптові скорочення м'язів, які виникають перед засинанням, можуть виникати спонтанно, або ж бути реакцією на зовнішні подразники. Цікаво, що гіпнагогічні ривки належать до групи короткочасних мимовільних м'язових посмикувань – міоклонус. Сюди ж відносять такі рефлекси, як гикавка та чхання.



Чому виникають поштовхи / Фото Pexels

Турбують м'язові скорочення від 60 до 70% дорослих людей під час засипання. Зазвичай це один чи кілька поспіль поштовхів. Цікаво, що ви не завжди можете відчути скорочення та прокинутись. Люди також повідомляють, що після "падіння" стикаються із прискореним серцебиттям, нерегулярним або прискореним диханням чи пітливістю.

Часто скорочення супроводжуються болем, відчуттям падіння, поколюваннями, люди можуть мати зорові або слухові підкріплення у вигляді сну, тож піком скорочення можуть бути яскраве світло чи стукіт.

Якщо гіпнічні ривки трапляються з вами надто часто та заважають засинанню, варто звернутись до спеціаліста, аби запобігти можливим проблемам зі сном.

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То чому виникають гіпнагогічні ривки

Дослідники висунули кілька гіпотез, чому ж тіло може здригатись перед сном, і більшість з них звинувачує у цьому мозок. Вчені припускають, що різкий поштовх може бути збоєм нервів в ногах або руках, які неправильно посилають сигнали.

Також мозок може помилково сприйняти ваше розслаблення, тож сигналізує вашим м'язам посмикуватися. Ще одна теорія каже: гіпнічні поштовхи можуть бути відповіддю на гіпнагогічні галюцинації.