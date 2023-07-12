У журналі Scientific Reports опублікували дослідження, яке показало, що пропускання чищення порожнини рота у вечірній час може погано вплинути на ваш організм та в подальшому призвести до ризику серцево-судинних захворювань.

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Слідкувати за порожниною рота вранці вкрай необхідно, але чистити зуби ввечері є ще важливішим. Про це свідчать дослідження.

Дослідницька група спостерігала за учасниками у віці 20 років і старше, які були госпіталізовані в університетську лікарню в Японії для обстеження, операції або лікування.

Також враховувалися люди, які відвідували стоматологічне відділення лікарні для лікування зубів, періопераційного догляду за порожниною рота.



Чистити зуби треба вранці та ввечері / Фото з Vista Create

Дослідники включили в групу 1675 учасників, яких розділили на кілька груп. До першої групи входили люди, які чистили зуби двічі на день, один раз після пробудження і один раз вночі. До другої групи входили ті, хто чистив зуби лише вранці. Остання група взагалі не виконувала ключову практику гігієни порожнини рота.

Вони оцінили вік, стать, історію куріння і подальші результати кожного учасника. Вони також переглянули стоматологічні та медичні записи всіх учасників дослідження та зосередилися на таких факторах, як стан порожнини рота, частота і час чищення зубів, глибина пародонтальних кишень та кількість зубів.

Коли справа дійшла до маркерів серцево-судинного здоров'я, дослідники враховували госпіталізацію з приводу серцевої недостатності, аритмії, інфаркту міокарда, стенокардії, захворювань клапанів і аорти, які потребують хірургічного втручання. Ця група людей чистила зуби лише один раз на день та не слідкувала належно за порожниною рота.