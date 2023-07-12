В журнале Scientific Reports опубликовали исследование, которое показало, что пропускание чистки полости рта в вечернее время может плохо повлиять на ваш организм и в дальнейшем привести к риску сердечно-сосудистых заболеваний.

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Следить за полостью рта утром крайне необходимо, но чистить зубы вечером еще важнее. Об этом свидетельствуют исследования.

Исследовательская группа наблюдала за участниками в возрасте 20 лет и старше, госпитализированных в университетскую больницу в Японии для обследования, операции или лечения.

Также учитывались люди, посещавшие стоматологическое отделение больницы для лечения зубов, периоперационный уход за полостью рта.



Чистить зубы нужно утром и вечером / Фото с Vista Create

Исследователи включили в группу 1675 участников, разделенных на несколько групп. В первую группу входили люди, которые чистили зубы дважды в день, один раз после пробуждения и один раз ночью. Во вторую группу входили те, кто чистил зубы только утром. Последняя группа вообще не выполняла ключевую практику гигиены полости рта.

Они оценили возраст, пол, историю курения и последующие результаты каждого участника. Они также просмотрели стоматологические и медицинские записи всех участников исследования и сосредоточились на таких факторах как состояние полости рта, частота и время чистки зубов, глубина пародонтальных карманов и количество зубов.

Когда дело дошло до маркеров сердечно-сосудистого здоровья, исследователи учитывали госпитализацию по поводу сердечной недостаточности, аритмии, инфаркта миокарда, стенокардии, заболеваний клапанов и аорты, нуждающихся в хирургическом вмешательстве. Эта группа людей чистила зубы только один раз в день и не следила за полостью рта.