Але що станеться, якщо їсти їх щодня у немалій кількості? Це дослідив дієтолог Джессі Федер. Розповідаємо про його експеримент.

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Що буде, якщо їсти яйця щодня

Все життя Федер з обережністю ставився до їжі, яка могла підвищувати рівень холестерину, тому утримувався від вживання яєць. В одному жовтку 186 міліграмів холестерину.

Чоловік з Маямі дізнався, що холестерин, який ми отримуємо з їжею, не обов'язково впливає на рівень холестерину в крові, тож вирішив включити яйця у раціон. Щоранку протягом року дієтолог з'їдає від трьох до п'яти штук і тепер зазначає, що це суттєво покращило його здоров'я та надало енергії.



У яйцях чимало користі / Фото Pexels

Мій рівень холестерину був на межі норми протягом кількох років, поки не почав їсти яйця щодня. Як людина, яка також є персональним тренером і веде дуже активний спосіб життя, я шукаю продукти, які можуть забезпечити мене білком, корисними жирами та різноманітними поживними речовинами. Яйця ідеально підходять для мене,

– каже Джессі Федер.

За його словами, відколи він додав яйця до щоденного раціону, рівень ліпопротеїдів низької щільності, які можуть спровокувати серцеві захворювання, знизився. Окрім цього, Федер почувається набагато енергійнішим після сніданку і не потребує більше нічого їсти до обіду.

Я був такий втомлений, що по-справжньому прокидався лише в обідню пору. Але тепер у мене є енергія, почуваюсь бадьорим і ситим протягом усього дня. Ба більше, рівень поганого холестерину знизився, а хорошого підвищився,

– додає дієтолог.

Чоловік вживає яйця у складі овочевого омлету. Якщо не має великого бажання, то варить їх та їсть впродовж дня як перекус. У його раціоні також велика кількість нежирних білків (лосось, тунець, курка та індичка), жири (авокадо, яєчні жовтки, оливкова олія та жирна риба), фрукти, овочі та цільнозернові продукти.