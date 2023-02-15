Вуглеводи, що є в овочах та у складі цільнозернових продуктів, наповнені клітковиною. Вона насичує організм і не дає надлишку калорій, на відміну від цих, що заважають вам схуднути.

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Яка їжа заважає схудненню

Правильний раціон – це 60% вашого результату під час схуднення. Тож певні продукти направду здатні творити чудеса. Але вуглеводи, точніше їхні рафіновані представники, конвертують усі старання у зайвий жир. Про те, що відбувається з організмом, коли ви вранці вживаєте кекси чи улюблені солодощі, розповіла дієтологиня Тріста Бест.

Їжа, виготовлена ​​на основі рафінованих вуглеводів, пройшла етап обробки, який видаляє частини поживних речовин із зерна та додає їх назад синтетичним шляхом. Цей процес зменшує корисні речовини та змушує їх приймати форму, прийнятну для організму,

– пояснює експертка.



Вуглеводи ускладнюють схуднення / Фото Pexels

Тож вашими ворогами стануть рогалики, пончики, тістечка, печиво, тости та солодкі пластівці. Після споживання цих продуктів варто очікувати стрибка глюкози та оперативну відповідь інсуліну. Шкоду фігурі вуглеводи завдають і через здатність швидко засвоюватись, після чого зростає рівень цукру в крові, тож ви зовсім скоро відчуєте бажання поповнити запаси солоденьким. Саме таке переїдання і заважає вам позбутись зайвої ваги.

Зі споживанням вуглеводів на сніданок зростає не лише ризик ожиріння, але й надмірної чутливості до інсуліну. Регулярне повторення такого сценарію загрожує навіть діабетом.

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Рафіновані вуглеводи відомі ще й негативним впливом на кишківник та обіцяють вам дисбактеріоз і запалення. А дисбаланс кишкових бактерій і запалення призведе до сповільнення метаболізму, тож і тут ви отримуєте бонус – ускладнене схуднення.

Дисбактеріоз кишківника вплине на вашу здатність схуднути та підтримувати втрату ваги. Якщо якість травлення порушується, буде нестача поживних речовин, важливих для метаболізму,

– каже дієтологиня.

Здорові альтернативи

Ранкові рафіновані вуглеводи рекомендуємо замінити нежирними білками та цільними зернами. Доповнять ваш раціон та результати зі схуднення овочі, зокрема шпинат, гриби, перець та білок. Клітковина, що є у фруктах та овочах, сповільнює стрибок цукру, а білок сприяє повільному перетравленню їжі, що вбереже від переїдання.