Нові дослідження показують, що стан порожнини рота напряму пов'язаний із загальним станом здоров'я та деякими недугами. Як погіршення гігієни впливає на ризики різних захворювань, розповідаємо далі.
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Від гігієни ротової порожнини залежить ваше здоров'я
Ви вже тривалий час відкладаєте візит до стоматолога та нехтуєте головними правилами ротової гігієни? Постраждати можуть не лише зуби та слизові оболонки, але й інші органи. Про небезпеку попереджає і нове дослідження. Вчені виявили, що дорослі, які мають проблеми зі здоров'ям порожнини рота, можуть бути схильні до захворювань мозку. Ті ж, у кого здорові зуби та ясна, мають чимало переваг для здоров'я.
Про існування зв'язку між гігієною ротової порожнини та хворобами вчені попереджали раніше. Зокрема, у дослідженні йшлося про те, захворювання ясен, відсутність зубів чи погані звички чищення зубів підвищують ризик інсульту.
Також захворювання ясен чи інші проблеми зі здоров'ям ротової порожнини збільшують ризики високого кров'яного тиску та серцево-судинних захворювань. Нещодавнє дослідження пояснює, що хворі ясна можуть бути фактором ризику фібриляції передсердь. Для цієї патології характерне нерегулярний і швидкий серцевий ритм, який призводить до утворення шкідливих тромбів.
Подбайте про зуби, аби врятувати себе від небезпечних недуг / Фото Pexels
Раніше не було зрозуміло те, чи погане здоров'я ротової порожнини впливає на здоров'я мозку, тобто на функціональний стан мозку людини, який тепер ми можемо краще зрозуміти за допомогою інструментів нейровізуалізації, як-от МРТ. Вивчення здоров'я ротової порожнини є особливо важливим, кожен може ефективно покращити його з мінімальними витратами часу та фінансових вкладень,
– пояснює доктор Сіпрієн Рів'є.
Підтвердження висунутим гіпотезам вчені шукали протягом 6 років серед 40 000 дорослих британців, середній вік яких був 57 років. Всіх учасників перевірили на 105 генетичних варіантів, які викликають карієс та випадіння зубів. Здоров'я мозку досліджували за допомогою МРТ-зображень: це дозволило визначити пошкодження білої речовини мозку, що впливає на погіршення пам'яті, рівноваги та рухливості.
Вчені також намагались зрозуміти, як змінилася тонка архітектура мозку внаслідок проблем з порожниною рота. Отримані результати свідчать про те, що генетично схильні до карієсу та випадіння зубів люди мали вищий ризик тихої цереброваскулярної хвороби. Це групи станів, захворювань і розладів, що вражають кровоносні судини та кровопостачання мозку.
Однак це дослідження є попереднім, і необхідно зібрати більше доказів – в ідеалі шляхом клінічних випробувань, щоб підтвердити, що поліпшення здоров'я ротової порожнини населення призведе до користі для здоров'я мозку,
– зазначає дослідник.