Проте багато хто звертає увагу на те, що куди швидше росте саме живіт. Якщо у вас чи ваших рідних є така проблема, спішимо пояснити, з чим це пов'язано.

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Чому з віком з'являється більше жиру на животі

За даними Американської ради з фізичних вправ, чоловіки додають 3,4 відсотка до своєї ваги кожні 10 років у віці від 22 до 45 років, а жінки переважно збільшують вагу на 5 відсотків кожне десятиліття. Це близько 150 зайвих калорій на день.

З часом наш метаболізм також має тенденцію до зниження, а це означає, що в цілому ми спалюємо менше калорій. Сюди варто додати і зменшення фізичної активності та кількості м'язової маси. Особливо це стосується тих, хто не займається силовими тренуваннями. Втрата м'язів також знижує швидкість метаболізму, оскільки для підтримки сухої м'язової маси організму потрібно більше калорій, ніж для жирової.



Ось чому з віком з'являється живіт / Фото Pexels

Ще однією причиною накопичення жиру у зоні живота є зниження активності деяких імунних клітин. Науковці запевняють, що з віком кількість клітин, які переробляють жир на енергію, істотно знижується, хоча їхня активність залишається на попередньому рівні.

Не забуваємо і про рафіновані вуглеводи, як-от білий хліб, макарони, рис, чипси, цукерки, солодощі, солодкі напої та алкоголь. Ці продукти спричиняють різкі стрибки рівня цукру в крові та можуть підвищити рівень тригліцеридів, що, своєю чергою, може призвести до накопичення більшої кількості жиру навколо талії.

Як позбутись живота

Чоловікам легше спалювати жир, оскільки їхня суха м'язова маса вища. Чоловіки також легше втрачають вагу в середній частині тіла, а жінки – в стегнах і гомілках. Схуднення області живота також покращує метаболізм, тоді як вага, яку втрачають жінки, не має такого ж метаболічного ефекту,

– каже доктор медичних наук Шанна Левін.

Побороти ожиріння можна, якщо дотримуватись наступних кроків: