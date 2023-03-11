Ще у 2002 році науковці Стокгольмського університету дослідили, що підгорілі шматочки їжі краще зішкрібати. Розповідаємо про це детальніше.

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Які наслідки вживання підгорілої їжі

Під час нагрівання до 120°C окремих продуктів, як-от картоплі, хлібу, печива, пластівців чи кави, утворюється акриламід від взаємодії цукру з амінокислотою аспарагіном. Це називається реакцією Маяра, яка змушує їжу підрум'янюватись.

Після майже 30 років класифікації акриламіду як "ймовірного канцерогену для людини", досі наявні суперечливі свідчення щодо цього. Однак, якщо ми продовжимо проводити дослідження, зможемо отримати достатньо даних, щоб таки класифікувати акриламід як канцероген для людини,

– каже Фатіма Салех, доцентка кафедри медичних лабораторних наук Бейрутського арабського університету в Лівані.

З акриламідом пов'язують низку хворобу. Він нібито може збільшити ризик розвитку раку чи нейродегенеративних захворювань, таких як деменція, впливати на нервову систему, атакуючи структурні білки в нервових клітинах, та пригнічувати протизапальні системи.



Будьте обережними з підгорілою їжею / Фото Pexels

Акриламід накопичується в організмі і може мати вплив на органи в довгостроковій перспективі, якщо тривалий час споживати його у невеликій кількості.

Цю речовину також пов'язують із розвитком раку жіночих статевих органів. Проте дані не є точними, адже деякі дослідження не відшукали зв'язок.

Але ми їмо не просто акриламід сам по собі. Він міститься в їжі, де також можуть бути інші компоненти, наприклад антиоксиданти, які можуть допомогти запобігти токсичному впливу,

– додає Федеріка Лагуцці, доцентка кафедри серцево-судинної та харчової епідеміології.

Харчова промисловість вже намагається зменшити вміст речовини у продуктах. Це можете зробити і ви вдома, зокрема, під час приготування картоплі фрі. Просто замочіть нарізану картоплю в гарячій воді на 10 хвилин, що може зменшити утворення акриламіду майже на 90%.

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Хоч чітко встановленого зв'язку між підгорілою їжею і небезпечними захворюваннями немає, а є лише припущення й окремі дослідження, ви все ж можете зішкрібати підгоріле зі шматочків тосту. Як мінімум тому, що це спотворює смак.