Про приємний та не зовсім секс у подкасті "Простими словами" говорили журналіст і письменник Марк Лівін та клінічна психологиня, сімейна терапевтка Софія Терлез. Головне розповідаємо далі.

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Чому секс викликає відчуття спустошення

Секс давно перестав бути винятково поняттям, яке передбачає статевий акт. Зараз це все, що діється між двома людьми та тягне за собою жагу до спільного життя. Емоційній складові цього процесу відводиться культова роль. Тож і від вашого загального психологічного стану напряму залежить інтим з партнером чи партнеркою.

Коли людина відчуває спустошення після сексу, варто зазирнути всередину та зрозуміти, у чому полягала ключова потреба: можливо, це тактильний контакт, підтримка чи прийняття. А коли залишки енергії ми виливаємо у процес, але не отримаємо того, чого насправді хотіли, виникає порожнеча.

Що таке біорегуляційний підхід у лікуванні та коли він може працювати краще, ніж протокольна терапія: дізнайтесь про здоровий підхід до лікування захворювань тут.



Як покращити сексуальне життя / Фото Pexels

Який секс робить нас щасливими

Насправді ми відчуваємо щастя не від самого акту, а завдяки емоційному балансу, який навколо. Тобто коли нам спокійно, коли всі потреби закриті, коли задоволення покриває і фізіологічну, і моральну складові. Якщо вам складно вибудувати місток між цими двома світами, використовуйте запитання, які зможуть вам допомогти:

Чи з тією я людиною?

Чи добре мені з нею?

Чи можу я після сексу бути такою ж вразливою і відкритою, прийнятою і коханою?

Навіть якщо у ваших стосунках з партнером не надто легкий період, у вас все одно має залишатись бажання працювати над подальшим розвитком. Це свого роду маркер любові. Важливим також є прийняття недосконалості.

Експерти рекомендують підтримувати вогник сексуального інтересу і поза моментами сексу: інтимні доторки, розмови, компліменти чи інші індивідуальні "хитрощі", які б підживлювали вас. Це варто робити і говорити партнеру постійно, без жодних очікувань.