Зв'язок між алкоголем та відчуттям тривоги дослідили вчені з університету Лінчепінга. Про цікавий феномен розповідаємо далі. Цікаво Що варто знати про біль у спині: причини його виникнення та лікування Як пов'язані алкоголь і тривога У нашому мозку є певні відведені ділянки, які відповідають за обробку страшних та неприємних спогадів. Цікаво, що з відчуттям небезпеки у людському організмі вмикається певний комплект заходів: реакції бий, біжи, замри, за які відповідає мигдалеподібне тіло. Воно активується у разі небезпеки та починає співпрацю з префронтальною корою. Так запускається великий масштабний процес регулювання емоцій.

Ми знаємо, що мережа нервових клітин, що з'єднує лобові частки з мигдалеподібним тілом, бере участь у реакціях страху. Зв'язки між цими структурами мозку змінюються у людей із посттравматичним стресовим розладом та іншими тривожними розладами,

– пояснює керівниця дослідження Естель Барб'є.

До цього були невідомі молекулярні механізми, які залучені у процесі формування емоційних реакцій. Саме тому в новому дослідженні вчені взялись детальніше вивчати білок PRDM2. Це епігенетичний фермент, який пригнічує експресію багатьох генів, тобто береже нервову систему від надто емоційних реакцій.



Існує зв'язок між алкогольною залежністю та тривогою / Фото Pexels

В процесі експериментів вдалось виявити, що при алкогольній залежності кількість цього білка знижується, тож реакції на стрес стають перебільшеними. Тобто тривожні стани і алкогольна залежність дуже часто співіснують, утворюючи ланцюгову реакцію: ви вживаєте алкоголь через тривогу, напої пригнічують дію білка, який регулює емоції, ви гостріше відчуваєте стрес і продовжуєте його "запивати".

Ми визначили механізм, за якого підвищена активність у мережі між лобовими частками та мигдалеподібним тілом збільшує вивчені реакції страху. І довели, що придушення PRDM2 збільшує консолідацію спогадів, пов'язаних зі страхом,

– доповнює Естель Барб'є.

З позитивного: вченим все ж вдалось віднайти гени, які негативно впливають на білок PRDM2 та збільшують активність нервових клітин. Наразі вони намагаються зрозуміти, як винахід можна використовувати для лікування тривожних станів та алкогольної залежності.

"Пацієнти з тривожними розладами можуть отримати користь від лікування, яке послаблює або стирає спогади про страх. Біологічний механізм, який ми ідентифікували, включає придушення PRDM2, і наразі у нас немає ніякого способу його збільшити. Але цей механізм може бути частиною пояснення того, чому деякі люди більш уразливі до розвитку станів, пов'язаних із тривогою. Це також може пояснити, чому ці стани та алкогольна залежність так часто зустрічаються разом", – підсумовує дослідниця.