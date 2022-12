Різкий неприємний запах з рота ще називають галітозом. Найчастіше лікарі повідомляють про його зв'язок зі здоров'ям ротової порожнини, проте причина може ховатись у легенях.

Експерти повідомили Journal of Research in Medical and Dental Scienc, що 1 з 10 випадків галітозу спровокований проблемами поза ротовою порожниною.

Серед порушень, що викликають неприємний запах з рота, фахівці виділяють абсцеси носопролига та інфекції нижніх дихальних шляхів: бронхоектаз, рак гортані, абсцес легені, хронічний бронхіт, астму, муковісцидоз, інтерстиціальні захворювання легень та пневмонію,

– наголошують медики.

Які легеневі захворювання викликає поганий запах

Пневмонія

Пневмонія – це бактеріальна або вірусна інфекція, що уражає легені, запалює дихальні шляхи, які наповнюються мокротою чи гноєм. Захворювання супроводжується гострим кашлем з мокротою, яка може містити гній. Це і провокує неприємний запах з рота.

Бронхіт



Бронхіт може бути причиною неприємного запаху з рота / Фото Pexels

Бронхіт виникає внаслідок ураження та набрякання трубки, що переносить повітря у легені. Цей процес утруднюється, виникає кашель, який супроводжується слизом, що має неприємний запах і переносить у ротову порожнину.

Астма

Люди, які страждають через астму, часто стикаються з надмірним відчуттям сухості у роті, що може призвести до появи неприємного запаху. Симптом з'являється через утруднене та часте дихання ротом.

Симптоми захворювань легенів