Якщо ваше волосся ніяк не хоче затримуватись на голові, закликаємо звернутись до ендокринолога. Більше про захворювання щитовидної залози та його зв'язок із волоссям, розповідаємо у нашому матеріалі.

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Причина випадіння волосся у щитовидній залозі

Щитовидна залоза розташована в області шиї та дуже важлива для організму. Вона відповідальна за продукцію гормонів, тож збої у її роботі одразу будуть помітними на рівні чи не всіх систем. Проблеми недостатнього функціонування носять медичну назву гіпотиреоз, а гіперфункція – гіпертиреоз.

Поява будь-яких збоїв часто супроводжується проблемами з вагою, причому недостатня робота призводить до збільшення маси, а гіперактивна – до втрати. У списку можливих симптомів також опинилось випадіння волосся.



Захворювання щитовидної залози можуть спровокувати випадіння волосся / Фото Pexels

Сильний і тривалий гіпотиреоз і гіпертиреоз можуть спричинити втрату волосся. Втрата є дифузною і охоплює всю шкіру голови, а не окремі ділянки. Волосся виглядає рівномірно рідким. Відновлення густини можливе при успішному лікуванні захворювання щитовидної залози, хоча це займе кілька місяців і може бути неповним,

– розповідає дерматологиня Емма Коулман.

Вона зазначає, що проблеми недостатнього або гіперфункціонування органу можуть мати яскраві прояви, або ж ховатись за незначними симптомами протягом кількох років. Втрата волосяного покриву характерна для недуги, яка триває кілька місяців. Ба більше, чимало людей стикаються з цією проблемою вже під час лікування захворювань щитовидної залози, помилково звинувачуючи у цьому препарати. Дехто навіть зважується на зміну чи припинення лікування, що лише погіршує ситуацію.

Антитиреоїдні препарати, які традиційно використовують для лікування гіпертиреозу, у рідкісних випадках можуть спричинити дифузне випадіння волосся. При цьому складно визначити, що саме стало причиною такого наслідку.

Якщо ж втрата волосся характерна для певних ділянок з утворенням гніздової алопеції, можна припустити, що це пов'язане з аутоімунним захворюванням щитовидної залози. Медикиня зазначає, що більшість людей з гіпо- або гіпертиреозом мають цю недугу. Ускладнення може спричинити значне облисіння. Саме тому важливо ретельно стежити за самопочуття і при появі цих симптомів гіпертиреозу звернутись до лікаря:

нервозність, занепокоєння і дратівливість;

зміни настрою;

проблеми зі сном;

постійна втома і слабкість;

чутливість до тепла;

набряк шиї через збільшення щитовидної залози;

нерегулярний та незвично швидкий пульс;

посмикування або тремтіння;

втрата ваги.

Симптоми гіпотиреозу: